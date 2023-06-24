تكنولوجيا: تسريب الصور الصحفية لهاتف Nokia G42 5G مع المواصفات والأسعار قبل إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل نوكيا على أجهزة جديدة، ويبدو أن بعض هذه الأجهزة ستصل إلى جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة. ومن بين هذه الاجهزة هاتف Nokia G42 5G، الذي ظهر مؤخرًا على كل من منصات Geekbench و Bluetooth SIG.

والآن، ظهر تقرير حديث عبر الإنترنت لصور صحافية مسربة لهذا الهاتف الذكي، وعلى ما يبدو، سيكون Nokia G42 5G متاحًا بلونين: الأرجواني والأسود. سيحتوي الهاتف الذكي على إطار منحني على الجانبين ولوحة خلفية تضم ثلاث كاميرات إلى جانب وحدة فلاش. ومن الامام، هناك حواف ملحوظة ونتوء قطرة ماء وحافة سفلية كبيرة.

يقال إن الجهاز مصنوع من مادة بلاستيكية ومصمم ليكون قابل للإصلاح الذاتي بسهولة. كما يُذكر أن Nokia G42 5G سيدعم QuickFix، وهذا سوف يتيح للمستخدمين شراء تعليمات دقيقة وقطع غيار مباشرة من iFixit. ستسمح هذه الميزة للمستخدمين باستبدال المكونات مثل الشاشة أو منفذ الشحن أو البطارية.

ويكشف تقرير Suomimobiili أيضًا عن جميع المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي تقريبًا. سيحصل Nokia G42 5G على شاشة من نوع LCD بحجم 6.56 بوصة ودقة 1612 × 700 بكسل. سيحتوي الهاتف أيضًا على مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر الطاقة.

ستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، في حين ستأتي الكاميرات الاخرى بدقة 2 ميجابكسل. وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف Nokia G42 5G على مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت ونظام تشغيل Android 13، كما يُقال إن البطارية ستأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

يذكر التقرير أيضًا أنه سيتم تسعير الجهاز بسعر 1999 كرونة دانمركية، مما يعني أنه يمكننا توقع وصوله إلى حوالي 268 يورو.

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