شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. مدفوعات NFC ستصبح "بدون تلامس" بالكامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تقوم بالدفع عن طريق عمليات الدفع بدون تلامس، فقد تظن أنها بدون تلامس نهائيا، ولكن هذا ليس صحيحا تماما، هذا لأن تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) تعمل على مسافة قصيرة جدًا ، لذلك يحتاج جهازك إلى لمس جهاز آخر، ومع ذلك ، قد يتغير هذا في السنوات القادمة، حيث يخطط منتدى NFC لإجراء بعض التغييرات المهمة على التكنولوجيا.

حيث أصدر منتدى NFC ، الذي أسسته Sony و NXP Semiconductors و Nokia في عام 2004 لتعزيز تقنية NFC ، خارطة طريق لتقنية NFC تمتد من الآن حتى عام 2028، وتحدد خارطة الطريق هذه ، التي طورها ممثلون من Apple و Google وشركات أخرى ، خمس مبادرات أساسية لمستقبل التكنولوجيا في غضون عامين إلى خمسة أعوام مقبلة.

وتهدف إحدى هذه المبادرات إلى توسيع نطاق اتصالات NFC ، مما يتيح الشحن اللاسلكي للأجهزة الصغيرة مثل سماعات الأذن وغيرها، وفي الوقت الحالي ، تقتصر اتصالات NFC على مسافة 5 مم فقط. يخطط المنتدى لزيادة هذه المسافة من أربع إلى ست مرات ، مما يجعل المدفوعات غير التلامسية حقًا بلا تلامس ، فضلاً عن كونها أسرع وأكثر ملاءمة. ولكن كيف؟ ستقلل الزيادة في المدى من الحاجة إلى محاذاة دقيقة للهوائي.

وهدف آخر هو تمكين إجراءات متعددة بنقرة واحدة. كما يخططون أيضًا لتزويد الهواتف الذكية التي تدعم تقنية NFC بوظيفة نقطة البيع والقدرة على مشاركة معلومات إعادة التدوير للمنتجات.

وقد قدمت Apple واجهة برمجة تطبيقات Tap to Pay في العام الماضي، والتي تتيح للمطورين استخدام أجهزة iPhone كمحطات دفع. مع معايير NFC الجديدة ، ستصبح هذه الميزة أصلية ، ويمكن الوصول إليها من قبل المزيد من الأجهزة ، مما يسمح للشركات والأفراد بتلقي المدفوعات في أي مكان.

وهناك ميزة أخرى ، تسمى "الحنفية متعددة الأغراض" ، قيد التطوير ، والتي من شأنها أن تسمح بإكمال إجراءات متعددة بنقرة واحدة فقط، وبصرف النظر عن تسهيل المدفوعات ، يعمل منتدى NFC أيضًا على زيادة طاقة الشحن اللاسلكي من 1 وات إلى 3 وات ، مما يجعله أكثر عملية للاستخدام اليومي. في حين أن هذا أقل من الحد الأقصى لمعيار Qi وهو 15 واط ، تعتقد المجموعة أنه سيمكن الطاقة اللاسلكية والشحن للأجهزة الأصغر ، مثل سماعات الأذن.