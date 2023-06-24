تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة Galaxy S24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري سامسونج في تطوير سلسلة هواتف Galaxy S24، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن السلسلة القادمة تتضمن 3 إصدارات.

أكدت تفاصيل سابقة على خطط سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 في الربع الأول من 2024، ولقد بدأت التسريبات في الكشف عن بعض التفاصيل حول الإصدارات القادمة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن السلسلة القادمة تضم هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24 Ultra، أي أن سامسونج لن تقدم إصدار Plus.

بينما أشارت التسريبات الجديدة إلى سلسلة Galaxy S24 ستتضمن ثلاثة من الإصدارات على غرار سلسلة Galaxy S23.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر اثنان من المصادر SamMobile وGalaxyClub، والتي أوضحت رمز سلسلة هواتف Galaxy S24 وهو “Muse” على أن تتضمن السلسلة ثلاثة إصدارات هم Muse 1 وMuse 2 وأيضاً Muse 3.

من جانب أخر أشار مصدر التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S24 Ultra سيضم كاميرة telephoto تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات والتي تستبدل بها سامسونج كاميرة telephoto التي قدمت في الإصدارات الحالية والتي تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضاً أشارت تفاصيل سابقة نشرت في شهر أبريل إلى أن سامسونج تخطط لإلغاء الكاميرة المميزة بتكبير 3 مرات لدعم إصدار Ultra القادم بكاميرة telephoto واحدة تدعم التكبير البصري من 3 إلى 10 مرات، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط العملاق الكوري للجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy S.

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