تكنولوجيا: وان بلس تستعد للإعلان عن سماعة OnePlus Nord Buds 2R في 5 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة وان بلس يوم 5 من شهر يوليو المقبل لإطلاق سماعة OnePlus Nord Buds 2R اللاسلكية.

تخطط وان بلس لإطلاق إصدار منخفض التكلفة من سماعة Nord Buds 2 اللاسلكية، والذي يتوفر قريباً للأسواق بعنوان “Nord Buds 2R”.

ولقد أطلقت الصفحة الرسمية لسماعة اللاسلكية بالفعل على موقع “Amazon” في الهند إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

وتؤكد الصور الرسمية لسماعة Nord Buds 2R على تصميم يحاكي لغة التصميم المميزة لسماعة Nord Buds 2، إلا أن الإصدار الجديد يأتي دون ميزة إلغاء الضوضاء النشطة التي قدمت في الإصدار الرئيسي.

كما يكشف الإعلان الترويجي عن اثنان من الألوان المميزة لسماعة Buds 2R وهما الأزرق والأسود، على أن تتوفر في السوق الهندي بسعر 24 دولار تقريباً، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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