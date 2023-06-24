تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بعض التفاصيل حول هاتف OnePlus 12 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus 12 بترقية في المواصفات عن إصدار الشركة السابق، لذا تتخطى وان بلس إطلاق الهاتف في النصف الثاني من هذا العام لتقدم الإصدار المرتقب في الربع الأول من 2024.

أوضح تقرير جديد نشر عبر “Yogesh Brar” أن وان بلس تخطط لإطلاق OnePlus 12 في السوق الصيني في شهر ديسمبر من عام 2023، بينما ينطلق الهاتف للأسواق العالمية في الربع الأول من العام المقبل.

ويؤكد التقرير أيضاً على خطط وان بلس لدعم الهاتف بعدد من التحسينات في التصميم والمواصفات، على أن يكون التغيير الأكبر في إعدادات الكاميرة الخلفية في هذا الإصدار.

وتوضح التسريبات أن الكاميرة الرئيسية في OnePlus 12 تأتي بمستشعر بحجم 1 إنش على غرار الكاميرة المقدمة في هاتف Oppo Find X6 Pro.

أيضاً أشار التقرير إلى أن وان بلس تخطط لدعم الهاتف بكاميرة مميزة بعدسات telephoto جديدة، وتشير التوقعات إلى أن الكاميرة تضم مستشعر Sony IMX709 RGBW بدقة 32 ميجا بيكسل.

ولقد قدمت وان بلس هاتفها السابق OnePlus 11 بكاميرة تدعم تكبير بصري حتى مرتين بأعلى جودة، لذا من المتوقع أن يحصل هاتف OnePlus 12 على ترقية في تقنية التكبير مع آداء قوي.

أيضاً من بين الترقيات المتوقعة في إصدار وان بلس القادم في لوحات الشاشة، حيث تقدم العملاق الصيني جيل جديد في لوحات الشاشة مع توقعات أن تكون اللوحة المستخدمة هي “LTPO4 OLED”.

كما تشير التسريبات إلى أن OnePlus 12 يأتي بترقية في تقنية الشحن السريع عن إصدار العام الماضي الذي يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

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