تكنولوجيا: رصد هاتف Honor 90 في موقع Amazon في المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Honor 90 قريباً بشكل رسمي للأسواق العالمية، ولقد ظهر الهاتف بالفعل في موقع أمازون في المملكة المتحدة إستعداداً لإنطلاق الهاتف رسمياً.

قدمت Honor هاتف Honor 90 في السوق الصيني خلال الشهر الماضي، ولقد حددت الشركة يوم 6 من يوليو لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.

ولقد ظهر الهاتف في متجر Honor في أمازون المملكة المتحدة، حيث تم تحديد سعر الهاتف 450 جنيه إسترليني للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأسود.

كما يوضح الإعلان الترويجي أن شحن هاتف Honor 90 يبدأ في 10 من شهر أغسطس، من جانب أخر يتميز هذا الإصدار بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش ومعدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، ويأتي بمستشعر سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4، وفتحة عدسات f/1.9، وحجم بيكسل 0.56μm.

وتتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية أيضاً مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم Honor 90 بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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