شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى التحديات التى تواجه الغواصات على عمق 12500 قدم تحت الماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت غواصة OceanGate Titan يوم الاثنين، في رحلة كان من المتوقع أن تستغرق ثماني ساعات إلى حطام تايتانيك، وتقع بقايا تلك السفينة الشهيرة على عمق 12500 قدم تقريبا تحت الماء، وهو مستوى ضعف عمق الوادي الكبير الذي لا تستطيع معظم الغواصات الوصول إليه.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، هذا بسبب الضغط المتزايد على المركبات تحت الماء لأنها تصبح أعمق وأعمق، وتعد Titan واحدة من عدد قليل من الغواصات المأهولة، التي يمكنها الوصول إلى هذا العمق، والصعوبات في أعماق البحار شديدة لدرجة أنه غالبا ما يقال إننا نعرف المزيد عن سطح القمر أكثر مما نعرفه عن قاع المحيط.

ضغط المياه

أولا: أكبر تعقيد من وجهة نظر هندسية هو بلا شك ضغط الماء.

على عمق 12500 قدم حيث تحركت الغواصة Titan، كان الضغط الذي تمارسه المياه عليها 40 ميغاباسكالس. ما يقرب من 200 ضعف الضغط داخل إطار السيارة.

وهذا أيضا أكبر بمقدار 390 مرة من الضغط الموجود تحت سطح الماء مباشرة. إن الاضطرار إلى توفير مساحة للطاقم يزيد من صعوبة مكافحة هذه المشكلة، حيث تزداد مساحة سطح الغواصة بشكل حتمي.

ومع ذلك، تم تصميم Titan لتحمّل الضغط على أعماق تصل إلى ما يزيد قليلا عن 13000 قدم.

الظلام

بالإضافة إلى ذلك، فإن أعماق المحيط ستتراجع، حيث يمتص الماء ضوء الشمس بسرعة.

وتشمل "المنطقة القاتلة"، حيث لا يصل الضوء في البحر، كل شيء من 1000 متر (حوالي 3300 قدم) وما دون، مع حطام تايتانيك داخل هذا القوس في "منطقة منتصف الليل".

وهذا يعني أنه حتى مع وجود الأضواء، فمنذ دخولك المنطقة القاتلة، لا ترى شيئا، حتى يظهر قاع المحيط فجأة أمامك.

وهذا يجعل التنقل صعبا بشكل فريد - قد يحتاج قادة الغواصات إلى حساب موقعهم بناء على السرعة والاتجاه لحساب الموقع بالنسبة للمكان الذي انطلقوا فيه.

وبمجرد أن تكون في قاع المحيط، قد تكون على بعد بضع مئات من الأمتار من هدفك ولكن قد يستغرق الأمر ساعات للعثور على ما تبحث عنه.

التيارات

توجد أيضا مشكلة واحدة في الجزء العلوي من البحر في أعماق البحار. التيارات مألوفة لدى الكثيرين - فهي ما يتم تحذيرنا بشأنه على الشاطئ عندما يُطلب منا عدم السباحة بعيدا جدا.

ولا تزال هذه موجودة في أعماق البحار، وإن لم تكن بنفس القوة، ولديها القدرة على زيادة تعقيد الملاحة لأي غواصين أعماهم أعمى.





ما الذي يكمن أيضًا في عمق Titan؟

تعرف أعمق نقطة في العالم كله باسم قاعدة خندق ماريانا، في المحيط الهادئ، والتي تبلغ 36100 قدم تحت سطح الماء.

وبسبب الاختلافات بين أعماق المحيط وما اعتدنا عليه، يمكن أن تبدو المخلوقات التي تعيش في هذا العالم غريبة تماما.

ويساهم غياب الضوء في التكيفات الغريبة بشكل خاص في الكائنات في منطقة منتصف الليل.





Whalefish

تستخدم Whalefish الاهتزازات في الماء للتنقل في المحيط، بدلا من الاعتماد على الكميات الدقيقة من الضوء التي تصل إلى تلك الأعماق.

وتعيش من أعماق تصل إلى 5000 قدم وتتغذى على القشريات والأسماك الأخرى.





Whiptail Gulper Eel

نظرا لأن الظروف القاسية وغياب الضوء يجعل العثور على وجبة صعبة للغاية، فإن Whiptail Gulper Eel ذو الذيل السوطي لديه تكيف جديد لتحقيق أقصى استفادة من كل لقمة يصادفها.

ويمكن أن تعيش في أعماق تصل إلى 6600 قدم في المحيط الهادئ.





سمكة الصياد

تعتبر سمكة الصياد من أشهر أنواع الكائنات البحرية العميقة، كما هو موضح في فيلم Finding Nemo لعام 2003.

وتستفيد من قلة الطعام والضوء في منطقة منتصف الليل مع ضوء معلق خارج أفواهها مباشرة يغري الفريسة.