شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجرم إنترنت يكشف عن طرق استدراج الأطفال على شبكة الويب.. ويوجه بالنصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مجرم إلكتروني سابق من المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت بعد أن يتورطوا في عمليات احتيال، كما حدث له بنفسه في سن الثانية عشرة، حيث أعرب الرجل، الذى في العشرينيات من عمره الآن، والمشار إليه باسم "هاري"، عن ندمه على الجرائم السابقة، بعد أن تمكن من خداع الآلاف من لاعبي الكمبيوتر خلال سنوات شبابه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انطلقت هذه الحيل الضارة في وقت كان هاري حريصًا على جني الأموال، مع عدم وجود خيار للحصول على وظيفة خاصة به.

ولكن مع تركيز الأطفال الآن بشكل متزايد على العالم الافتراضي، يقول إن الحماية ضرورية لضمان حمايتهم من الممارسات الخاطئة.

قال هارى، "كطفل بدأ في عالم الجريمة مبكرا، لم أشعر بأي شيء حيال ذلك على الإطلاق.. سأحصل على عمليات احتيال كبيرة وأخذ أصدقائي إلى شراء طعام شهى وادفع مقابل ذلك.. أشياء من هذا القبيل"، مضيفا "ولكن بعد أن انتهى كل شيء، أدركت حقًا أنني خدعت أطفالًا آخرين".



كيف تم استدراج طفل لعالم الجريمة الإلكترونية؟ كيف تم استدراج طفل لعالم الجريمة الإلكترونية؟ حدثت عملية احتيال هاري الأولى بدافع الغضب عندما خدعه لاعب في لعبة التصويب، Counter-Strike (CS: GO)، حيث سرق هذا اللاعب سلاحًا افتراضيًا، يُعرف باسم Huntsman Knife Crimson Web، والذي يباع حاليًا بأكثر من 1،278 دولارًا على مواقع تجارية.

ويتم الحصول عليها من خلال وظيفة أسلوب lucky-dip، حيث ينفق اللاعبون 5 6.39 دولارًا على الوحدات التي قد تحتوي على واحدة بداخلها.

تابع هاري قائلاً: "راسلني أحدهم قائلاً: سأشتري سكينك وسأرسل لك المال مقابل ذلك ".

بعد قليل من الإقناع أرسلت لهم السكين وبالطبع لم يرسلوا لي أي نقود، وبعدها بدافع الغضب، كررت ما فعله الرجل بي لشخص آخر.. لم أحقق نجاحًا كبيرًا في البداية، لكن ما يكفي لأظل مهتمًا.. كلما قضيت وقتًا أطول في ذلك، زاد إقناعي بالخداع.

يعتقد هاري أنه خدع أكثر من 100 شخص على مدار سنوات مراهقته المبكرة، حيث كان مبلغ 895 دولارًا هو أقصى ما كسبه في مرة واحد.

واستخدم هارى لقطات من معاملات PayPal وهمية مع تشجيع الأصدقاء على أن يشهدوا على مصداقيته، مما جعل هذا الأمر سهلاً للغاية في البداية.

قال هارى: "كان هناك مشهد تجاري في ذلك الوقت.. يمكنك الانضمام إلى خادم تجاري وسيكون هناك أشخاص يبحثون عن العناصر، ويتبادلون الأشياء، لذلك يبدو كل شيء حقيقي".

وأضاف "كنت ألقي نظرة على الملفات الشخصية للأشخاص الذين تم الوثوق بهم واحترامهم هناك وأجعل ملفي الشخصي يبدو موثوقًا به ومحترمًا".

كما أنه خلال فترة مراهقته المبكرة، انغمس هاري أيضًا في منتديات القرصنة للتلاعب بالفيروسات، لقد كان غافلًا تمامًا عن خطورة أفعاله وادعى أن الأمر كان سهلًا للغاية.

كشف هارى "لقد وجدت ذات مرة فيروسًا لا يمكن اكتشافه من جانب مضادات الفيروسات، ثم وضعته في هيئة صور عارية، لذلك قمت بعد ذلك بالبحث في Google عن "دردشة جنسية" ووضعت اسمًا موحيًا يشير إلى أنني امرأة، هي تقول "هل تريد أن ترى صورة لي"، وبالطبع يريدون أن يروا صورة لها، يمكنك إرسال صورة ليست في الحقيقة صورة بل فيروس ثم يمكنك إلقاء نظرة على شاشتهم واللعب بأغراضهم وبياناتهم.

ويشجع هاري الآباء بناءً على تجربته على التأكد من أن أجهزة أطفالهم مزودة ببرامج كافية لمكافحة الفيروسات وأدوات حظر الإعلانات.



يمكن للوالدين مراقبة كل هذا والتأكد من تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات المناسب على جهاز الكمبيوتر، وأداة حظر الإعلانات أيضًا، نظرًا لأن الإعلانات المزيفة ضخمة في الوقت الحالي.