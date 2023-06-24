تكنولوجيا: ميزة جديدة في WhatsApp لدعم تثبيت أو إلغاء تثبيت الرسائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مطوري الواتس اب في العمل على ميزة جديدة لدعم المستخدمين في تثبيت أو إلغاء تثبيت الرسائل.

يحرص تطبيق WhatsApp على دفع التحديثات التي تدعم تحسين تجربة المستخدم، ومن جديد يستعد مطوري التطبيق لإضافة ميزة جديدة قريباً.

وتهدف الميزة الجديدة لدعم المستخدمين في تثبيت الرسائل أو محادثات المجموعات، ولقد رصدت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي للتطبيق الذي انطلق في “Google Play Beta” برقم 2.23.13.11.

ومن المقرر أن يتمكن المستخدمين في ميزة تثبيت الرسائل من إلقاء الضوء على رسائل معينة في المحادثات لتجربة سلسة في الرجوع للرسائل في المستقبل.

أيضاً يتم تثبيت الرسائل في الجزء العلوي من المحادثة لتبقى المعلومات الهامة والإعلانات بشكل بارز يظهر بوضوح بين الرسائل، يمكن أيضاً من خلال هذه الميزة تحديد وقت لتثبيت الرسائل أو الإعلانات الهامة حيث يتوفر للمستخدمين 3 من الفترات للإختيار بين 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوم.

كما يجلب التطبيق آلية لإلغاء تثبيت الرسائل، لإلغاء الرسائل في أي وقت حتى في حالة إستمرار مدة التثبيت المحددة مسبقاً.

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