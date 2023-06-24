تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر Galaxy Z Flip5 الصدفي القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب الإصدارات القادمة من هواتف سامسونج القابلة للطي الكثير من الأضواء مؤخراً، ولقد أوضحت أحدث التسريبات السعر المقرر لهاتف Galaxy Z Flip5 الصدفي القابل للطي.

تقدم العملاق الكوري قبل نهاية الشهر المقبل بشكل رسمي كلاً من هاتفي Fold 5 وGalaxy Z Flip5، وتوضح التسريبات اليوم السعر الذي ينطلق به الإصدار الصدفي، حيث يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 1299 يورو.

ومقارنة بالإصدار السابق Galaxy Z Flip4 الذي انطلق للأسواق بسعر يبدأ من 1099 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، فإن سامسونج قامت برفع السعر للإصدار المرتقب بنسبة 20% عن إصدار الشركة السابق.

ومع المستوى الأعلى في التسعير تقدم سامسونج Flip5 هذا العام بشاشة خارجية بحجم أكبر 3.4 إنش بتصميم المجلد، والتي تدعم المستخدم في مهام أكثر داخل التطبيقات، من بين تحسينات أخرى تشمل رقاقة المعالج لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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