تكنولوجيا: سامسونج تطلق Galaxy M34 5G للأسواق بتصميم يحاكي A34 5G مع سعة أكبر للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت إعلانات تشويقية سابقة على الحدث المرتقب لهاتف Galaxy M34 5G، واليوم تشير بعض التفاصيل الجديدة إلى أن الهاتف ينطلق بمواصفات وتصميم تحاكي A34 5G التجارية مع سعة أكبر للبطارية.

ظهرت إعلانات ترويجية لهاتف سامسونج القادم Galaxy M34 في أمازون الهند مؤخراً، مع بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار، مع عبارة تؤكد على أن هذا الإصدار “يلبي كل إحتياجات المستخدم”.

ومن المقرر أن تدعم سامسونج هذا الإصدار بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، كما ظهر الهاتف في الإعلان التشويقي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما تقدم سامسونج هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 13.

ولقد ألمحت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بسعة أكبر للبطارية، مع آداء أقوى للمعالجة، على أن ينضم Galaxy M34 5G إلى هواتف M14 وM04 في السوق الهندي قريباً.

وتوضح التسريبات أن وحدة المعالجة الأقوى تدعم الشاشة المميزة بتقنية sAMOLED، ويحاكي هذا الإصدار تصميم A34 5G، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بسعة أكبر للبطارية، مع إختيارات جديدة في الألوان.

من جانب أخر تأتي الكاميرة في هذا الإصدار بتصميم يحاكي كاميرة Galaxy S23، كما يأتي الإصدار المرتقب بميزة التثبيت البصري.

من المتوقع أيضاً أن يأتي Galaxy M34 5G بسعة بطارية 5000 mAh، مع واجهة One UI 5.1، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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