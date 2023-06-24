شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الحصول على مكافآت التصفح عبر مايكروسوفت بينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة لجذب مستخدمي جوجل كروم إلى محرك بحث بينج، أطلقت مايكروسوفت برنامج المكافآت في سبتمبر 2010، المعروف في البداية باسم Bing Rewards ، يقدم برنامج الولاء هذا للمستخدمين رصيدًا من خلال عمليات بحث بينج المنتظمة والعروض الترويجية الخاصة.

كان هذا البرنامج مقصورًا على المشاركين الذين قاموا بتنزيل شريط بينج واستخدامه في Internet Explorer.

في وقت لاحق أتاحت مايكروسوفت هذا البرنامج لجميع متصفحات سطح المكتب.

وأعادت الشركة تسمية هذا البرنامج إلى Microsoft Rewards مع بعض التغييرات في عام 2016.





كيف يمكن للمستخدمين ربح Microsoft Rewards

تقدم مايكروسوفت لمستخدميها مكافآت للتصفح باستخدام محرك بحث بينج.

يقدم هذا البرنامج للمستخدمين كسب ثلاث نقاط لكل بحث.

في هذا البرنامج يمكن لمستخدمي المستوى 1 الحصول على 50 نقطة يوميًا بينما يمكن لمستخدمي المستوى 2 الحصول على 250 نقطة.

علاوة على ذلك إذا بحث المستخدمون في الويب باستخدام Edge، فإن مستخدمي المستوى 1 يحصلون على 5 نقاط إضافية يوميًا للمستوى 1 و 20 نقطة يومية للمستوى 2.

يحتاج المستخدمون إلى ملاحظة أنهم سيكونون قادرين على الحصول على نقاط حتى إذا كانوا يستخدمون جوجل كروم للوصول إلى محرك بحث بينج.

يجب عليهم التأكد من تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك، وإلا فسيتم النظر في عمليات البحث.

يمكن للمستخدمين أيضًا أن يكسبوا من عمليات البحث التي تم إجراؤها باستخدام محرك بينج في كورتانا من مربع بحث Windows 10.

يتم تقسيم معظم النقاط المخصصة لتصفح بينج بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، لذلك يحتاج المستخدمون إلى تصفح الويب على كلا النظامين الأساسيين.

بالنسبة للمحمول يمكن للمستخدمين ربح نقاط المكافأة على تطبيق بينج أو تطبيق مايكروسوفت إيدج أو تطبيق Microsoft Launcher لنظام أندرويد.

يمكن لمستخدمي إيدج كسب المزيد من النقاط عن طريق أداء مهام بسيطة محددة مسبقًا من صفحة Microsoft Earn.

تتضمن هذه المهام الاختبارات القصيرة واستطلاعات الرأي والاستطلاعات والألغاز وأسئلة وغيرها.

يمكن للمستخدمين جمع 5 إلى 10 نقاط لكل نشاط، إذا تمكن المستخدمون من إكمال جميع المهام، فستقدم مايكروسوفت أكثر من 100 نقطة.

يمكن للمستخدمين أيضًا إكمال المجموعات اليومية لفتح المزيد من المكافآت.