تكنولوجيا: Canon تستعد لإطلاق كاميرة PowerShot V100 بتصميم صغير الحجم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط Canon لإطلاق كاميرة PowerShot V100 قريباً بتصميم صغير الحجم، على أن تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

تستمر شركة Canon في المنافسة في الأسواق بإصدارات جديدة من فئة الكاميرات بدون مرآة داخلية، ومن جديد تخطط الشركة لإطلاق كاميرة PowerShot V100 التي تأتي بتصميم صغير الحجم لدعم المستخدمين من المبتدئين.

ولقد قدمت كانون مؤخراً كاميرة PowerShot V10 التي تأتي بعدد من المميزات لدعم المستخدمين بتجربة أكثر إحترافية في التصوير مقارنة بالهواتف الذكية.

من جانب أخر أوضحت تسريبات جاءت مؤخراً عبر “The New Camera” أن كانون تخطط لإطلاق كاميرة بقدرات ومواصفات أكثر كفاءة في بداية 2024.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن الكاميرة المرتقبة “PowerShot V100” تأتي بدون مرآة داخلية بعدسات APS-C والتي تنافس كاميرة ZV-E10 من سوني.

ولقد أوضحت التسريبات بعض من مواصفات PowerShot V100 حيث تتميز بمستشعر APS-C CMOS بدقة 24.2 ميجا بيكسل، كما تتضمن الكاميرة بعض من مواصفات كاميرات Canon EOS مثل HDR PQ، مع تركيز ثنائي للبيكسل CMOS، وميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يدعم هيكل الكاميرة ميزة التثبيت مع ميزة التثبيت البصري OIS والتثبيت الإلكتروني EIS و IBIS، على أن تعمل هذه التقنيات معاً في تسجيل الفيديو.

كما تشير التسريبات إلى أن الكاميرة تدعم تصوير 4A بسرعة 15 إطار لكل ثانية، مع ميكروفون يدعم التوجيه، من جانب أخر لا تتضمن الكاميرة EVF، لذا من المتوقع أن تستهدف الكاميرة بشكل رئيسي منشئ المحتوى.

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