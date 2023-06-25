شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُجري تغييرات على تطبيق Gmail.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جوجل إجراء التغييرات على Gmail لتقديم تجربة أفضل للمستخدم، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا ميزة Help Me Write على Gmail لمساعدة المستخدمين على كتابة رسائل بريد إلكتروني احترافية ومتقنة الصنع، والآن تقوم الشركة بإجراء تغيير جديد على Gmail على Android، وهي ليست ميزة جديدة، وقد ذكرت جوجل أن الشركة تجري تحديثًا لتصميم تطبيق Gmail على Android فيما يتعلق بالإشعار.





ما الذي يحدث مع إشعارات Gmail على Android؟وفقًا للتقرير، تلقى تطبيق Gmail على Android تحديثًا للتصميم للإشعارات، وكجزء من هذا ، ستتكيف إشعارات Gmail على Android مع سمة Dynamic Color لنظام التشغيل Android 13، ومع ذلك فإن إشعارات Gmail على Android لن تعود افتراضيًا إلى رمز اللون الأحمر الأصلي في Gmail في الإشعارات.

وتمت ملاحظة التغيير الجديد في Gmail لنظام Android الإصدار 2023.05.28.x ولم يتم طرحه لجميع المستخدمين تدريجيًا، ومع الإصدار الجديد، ستتطابق خلفية الرمز تلقائيًا مع سمة اللون الديناميكي المعينة للجهاز، وينتج عن هذا مظهر أكثر اتساقًا لإشعارات Gmail، كما يجعل نظام التشغيل بأكمله يبدو أكثر سلاسة فيما يتعلق بالتصميم والموضوع.

والآن، هذه خطوة واضحة من جوجل، ومع ذلك فإن تغيير التصميم يجلب أيضًا بعض المراوغات، في وقت سابق كانت إشعارات Gmail بهذا اللون الأحمر تبرز من بين كومة الإشعارات، مع تحديث التصميم الجديد لن يكون مرئيًا بهذه السهولة.

وقامت جوجل بتحديث "جداول البيانات والعروض التقديمية" باستخدام ميزتي "ساعدني في التنظيم" و"ساعدني في تصور"، تعد كلتا الميزتين جزءًا من ميزة Generative AI التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جوجل والتي تتيح للمستخدمين استخدام كلتا الأداتين بسهولة وكفاءة أكبر.