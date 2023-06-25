شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج فى الثروة والمهارات الجسدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق إيلون ماسك، صحاب تويتر، ومارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا، على مصارعة في حلبة في لاس فيجاس، في صراع بين اثنين من أغنى عمالقة التكنولوجيا في العالم، وفي حين أن ماسك هو إلى حد بعيد أغنى من زوكربيرج، وهو أثقل وأطول من نظيره، إلا أن زوكربيرج يشكل تهديدًا خطيرًا، وذلك بفضل شغفه الشديد برياضة الجوجيتسو البرازيلي.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نرصد أهم الاختلافات بين الاثنين من جهة المهارات الجسدية وكذلك الثروة باعتبار هذه المواجهة ما بين اثنين من مليارديرات العالم.

السنماسك: 51 عام

زوكربيرج: 39 عام

الطول ماسك: 5 أقدام و11 إنش

زوكربيرج: 5 أقدام و7 إنش

الوزنماسك: 178 رطل

زوكربيرج: 154 رطل

صافى الثروةماسك: 236 مليار دولار

زوكربيرج: 103 مليار دولار

الشركات التي يمتلكهاماسك : 7 شركات

زوكربيرج: شركة واحدة

المهارات الجسديةماسك: لا يمارس رياضة في الوقت الحالي ولكنه لديه الخبرة السابقة في الكاراتيه والتايكوندو والجودو

زوكربيرج: جوجيتسو برازيلي