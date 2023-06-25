شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدخل عالم الألعاب من جديد عبر يوتيوب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد Stadia، يقال إن جوجل تختبر مرة أخرى المياه في فئة الألعاب، حيث يختبر موقع YouTube منتجًا جديدًا يسمى "Playables"، والذي يهدف إلى تقديم الألعاب عبر الإنترنت إلى منصته، وقد تم إرسال بريد إلكتروني إلى موظفي جوجل، لدعوتهم للمشاركة في مرحلة اختبار هذا العرض الجديد، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقًا للتقرير، تتيح ميزة Playables في YouTube للمستخدمين ممارسة ألعاب مختلفة داخل موقع YouTube على الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول، وفي البداية، ستقدم الشركة "ألعاب يمكن مشاركتها بسهولة". إحدى الألعاب المتاحة للاختبار هي لعبة الأركيد الشهيرة Stack Bounce.

وستكون الألعاب متاحة للعب على موقع YouTube على الويب باستخدام متصفحات الويب أو على الأجهزة المحمولة التي تعمل على أنظمة تشغيل Android و iOS من جوجل.

حتى الآن ، لا يُعرف الكثير عن المشروع، وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "لطالما كانت الألعاب محل تركيز في YouTube". "نجرب دائمًا ميزات جديدة ، ولكن ليس لدينا ما نعلن عنه في الوقت الحالي."

Shut Stadia في عام 2022

وفي العام الماضي، أعلنت جوجل أنها ستغلق خدمة الألعاب الاستهلاكية ، Stadia ، بسبب عدم كفاية مشاركة المستخدم. سمحت Stadia للمستخدمين ببث الألعاب من السحابة إلى أجهزة مختلفة ، لكن الخدمة لم تقلع أبدًا بالطريقة التي كانت الشركة تأملها.

ووفقًا لرئيس Stadia، فيل هاريسون، أدركت جوجل إمكانية استخدام تقنية الخدمة في مناطق أخرى من الشركة ، بما في ذلك YouTube، بعد الإغلاق.



ووفقًا للتقرير، تعد استضافة الألعاب عبر الإنترنت على YouTube استراتيجية يتبعها الرئيس التنفيذي نيل موهان لاستكشاف مجالات جديدة للنمو بسبب انخفاض الإنفاق على الإعلانات.

من غير المعروف ما إذا كانت "Playables" ستتم إتاحتها لجميع المستخدمين أم أنها ستكون ميزة مضمنة في اشتراك YouTube Premium. لم يذكر البريد الإلكتروني للموظفين كيف تخطط الشركة للاستفادة من هذه الألعاب.