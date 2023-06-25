شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند والإكوادور توقعان اتفاقيات أرتميس للاستكشاف السلمى للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهند والإكوادور على اتفاقيات أرتميس هذا الأسبوع، وبذلك يصل العدد الإجمالي للدول التي وافقت على استكشاف الفضاء المستدام والسلمي إلى 27 دولة.

اتفاقيات أرتميس، التي تشترك في اسمها مع برنامج أرتميس لاستكشاف القمر التابع لوكالة ناسا، هي إطار عمل شاركت في تأليفه وكالة ناسا ووزارة الخارجية الأمريكية والذي يضع مجموعة من المبادئ والممارسات المصممة لضمان الاستكشاف المستدام والسلمي للقمر و أصبحت الإكوادور الدولة السادسة والعشرين التي توقع على الاتفاقات يوم الأربعاء 21 يونيو في سفارة البلاد في واشنطن العاصمة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية .

واليوم أصبحت الهند أحدث دولة توقع على اتفاقيات أرتميس خلال زيارة دولة شملت رئيس وزراء البلاد ، ناريندرا مودي. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الهند وقعت على اتفاقيات أرتميس التي تقدم رؤية مشتركة لاستكشاف الفضاء لصالح البشرية جمعاء" ، وفقا لتقرير space.

وقع وزير الشؤون الخارجية الإكوادوري، جوستافو ميراندا، وكارين فيلدشتاين، المدير المساعد لوكالة ناسا للعلاقات الدولية والعلاقات بين الوكالات ، على الاتفاقات خلال حفل نهاية الأسبوع الماضى.

قال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان لوكالة ناسا: "اليوم ، تنضم الإكوادور إلى مجموعة الدول الملتزمة بحماية الفضاء الخارجي من أجل المستقبل" . "الإنجازات التي تحققت في هذا العصر الذهبي للاستكشاف ستفيد جيل أرتميس - في دولنا وحول العالم."

وفي الوقت نفسه ، فإن بيان البيت الأبيض الذي أعلن عن توقيع الهند على الاتفاقات يوضح المزيد من التعاون في الفضاء بين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والولايات المتحدة ، مشيرًا إلى أن وكالة ناسا ستوفر تدريبًا لرواد الفضاء مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) قبل اجتماع 2024 مهمة مشتركة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتم إطلاق اتفاقيات أرتميس في عام 2020 عندما وقع ممثلون من ثماني دول - الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان ولوكسمبورج وإيطاليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة - الاتفاقية. تسعى الاتفاقات إلى وضع مبادئ توجيهية من شأنها أن تساعد في تجنب النزاعات أو سوء الفهم المحتمل مع بدء المزيد والمزيد من الدول في استكشاف الفضاء والقمر وهي تشمل الالتزامات بتبادل المعرفة العلمية وضمان التشغيل البيني للبنية التحتية الفضائية من بين اتفاقيات أخرى.