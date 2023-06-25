شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تختار "ear tips" المناسب لسماعة أبل آيربودز الخاصة بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي Apple AirPods Pro مع مجموعة مختارة من رؤوس الأذن أو ear tips الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المصنوعة من السيليكون، ومن المهم أن تصنع أطراف الأذن مكانا جيدًا لقناة الأذن، وعندما يكون الملاءمة مناسبًا ، فإنه ينتج عنه إلغاء أفضل للضوضاء، وتتمتع الموسيقى بصوت جهير غني، بالنسبة لأولئك غير المدركين، تتميز أطراف الأذن AirPods Pro (الجيل الأول) بشبكة أكثر كثافة بشكل ملحوظ من أطراف الأذن AirPods Pro (الجيل الثاني).



هل توجد نفس أطراف الأذن في AirPods Pro (الجيل الأول) و AirPods Pro (الجيل الثاني)؟لا ، تختلف أطراف الأذن في AirPods Pro (الجيل الأول) و AirPods Pro (الجيل الثاني) من حيث عدد أطراف الأذن، حيث يأتي AirPods Pro (الجيل الثاني) بأربعة أحجام من أطراف الأذن، ويأتي الحجم المتوسط مرتبطًا بالفعل بسماعات AirPods ، والباقي - صغير جدًا وصغير وأحجام كبيرة في العلبة التي جاء فيها AirPods Pro. أما AirPods Pro (الجيل الأول) - من ناحية أخرى - فهي تأتي بثلاثة أحجام مختلفة أحجام أطراف الأذن. يأتي الحجم المتوسط مرفقًا بالفعل ، والأحجام الصغيرة والكبيرة موجودة في العلبة التي جاء فيها AirPods Pro.

يمكنك استخدام اختبار ملاءمة طرف الأذن إذا لم تكن متأكدًا من حصولك على أفضل جودة صوت ممكنة وإلغاء الضوضاء. اختر مقاسًا مريحًا مع ختم جيد.

1. مع وجود AirPods Pro في أذنيك ومتصل بجهاز iPhone أو iPad، انتقل إلى الإعدادات ثم ابحث عن خيار Bluetooth.

2. اضغط على زر مزيد من المعلومات بجوار AirPods في قائمة الأجهزة.

3. انقر فوق اختبار ملاءمة طرف الأذن. (يعمل مع iOS أو iPadOS 13.2 أو أحدث).

4. اضغط على متابعة ، ثم اضغط على زر التشغيل.