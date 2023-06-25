شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فحص خصوصية واتساب: كيفية الاستخدام وأشياء يمكنك القيام بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن واتساب عن ميزتين جديدتين للخصوصية - القدرة على إسكات المكالمات من المتصلين غير المعروفين تلقائيًا وفحص الخصوصية الجديد، ذلك في إطار تحسين ميزات الخصوصية والأمان على نظامه الأساسي.

توفر منصة المراسلة الفورية العديد من ميزات الخصوصية مثل القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت وصور الملف الشخصي وتقييد من يمكنه الاتصال بك والتحكم في معلومات ملف التعريف وغيرها.

ولإدارة هذه الإعدادات يحتاج المستخدمون إلى العثور على كل خيار ضمن الإعدادات ثم إجراء تغييرات عليها.

يعد فحص الخصوصية حلاً شاملاً لتطبيق واتساب لإدارة جميع إعدادات الخصوصية.

يسمح قسم الخصوصية المخصص للمستخدمين بالتحقق من إعدادات الخصوصية الحالية لحسابات واتساب الخاصة بهم وإدارتها إذا لزم الأمر.





فحص الخصوصية: أشياء يمكنك القيام بها

يوفر WhatsApp Privacy Checkup وصولاً كاملاً إلى جميع ميزات الخصوصية التي يوفرها النظام الأساسي.

صنف فحص الخصوصية جميع الميزات إلى أربعة أقسام لتبسيط الأمور على المستخدمين.





اختر من يمكنه الاتصال بك

يهدف هذا القسم إلى تزويد المستخدمين بالتحكم الكامل في من يتصل بهم عبر مكالمات الرسائل.

ضمن هذا القسم يتوفر للمستخدمين خيار التحكم في المجموعات وإسكات المتصلين غير المعروفين وجهات الاتصال المحظورة





تحكم في معلوماتك الشخصية

يسمح هذا القسم للمستخدمين بالتحكم في معلوماتهم الشخصية مثل حالة الإنترنت والنشاط.

سيجد المستخدمون صورة الملف الشخصي وآخر ظهور وعبر الإنترنت وإيصالات القراءة.





أضف المزيد من الخصوصية إلى دردشاتك

يتضمن هذا القسم مؤقت الرسائل الافتراضي والنسخ الاحتياطية للتشفير من طرف إلى طرف.





اضف المزيد من الحماية إلى حسابك

سيجد المستخدمون قفل بصمات الأصابع وخيارات التحقق من خطوتين.





كيفية الوصول إلى فحص الخصوصية في واتساب

افتح واتساب وتوجه إلى الإعدادات

انتقل إلى خيار الخصوصية واضغط على شعار Privacy Checkup في الأعلى