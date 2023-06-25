شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية حذف نشاط التصفح الخاص بك من تطبيق جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند استخدام تطبيق جوجل، قد تواجه أحيانًا مواقف ترغب فيها في حذف سجل البحث الأخير، سواء كان ذلك لأسباب تتعلق بالخصوصية أو لإزالة أي أثر لنشاط التصفح الخاص بك، توفر جوجل ميزة مفيدة تتيح لك حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث بسرعة.

في هذا الدليل سنرشدك عبر خطوات حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص بك.

أشياء يجب معرفتها عن هذه الميزة

قبل الشروع في حذف سجل البحث، إليك بعض النقاط المهمة التي يجب معرفتها

المهلة الزمنية: ميزة جوجل لحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث محدودة زمنياً.

يمكنك فقط إزالة النشاط الذي حدث خلال آخر 15 دقيقة، لذا تأكد من التصرف بسرعة إذا كنت تريد محو عمليات بحث معينة.

توافق الجهاز: تنطبق هذه الطريقة على وجه التحديد على تطبيق جوجل على جهازك المحمول.

قد لا يكون قابلاً للتطبيق على المتصفحات أو الأجهزة الأخرى، لذا ضع ذلك في الاعتبار.





خطوات حذف آخر 15 دقيقة من تاريخ البحث على تطبيق جوجل

افتح تطبيق جوجل على هاتفك أو جهازك اللوحي وتأكد من تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

اضغط على صورة الملف الشخصي

حدد صورة ملفك الشخصي أو الصورة الرمزية في الزاوية اليمنى العليا من واجهة التطبيق.

اضغط عليها للوصول إلى إعدادات حسابك.

انتقل إلى إدارة حساب جوجل الخاص بك

من القائمة المنسدلة حدد "إدارة حساب جوجل الخاص بك". سينقلك هذا إلى صفحة الإعدادات لحساب Google الخاص بك.

الوصول إلى "الخصوصية والتخصيص"

في صفحة إعدادات الحساب، ابحث عن القسم المسمى "الخصوصية والتخصيص".

اضغط عليها لفتح إعدادات الخصوصية.

انتقل إلى "نشاطي"

ابحث عن "نشاطي" وحدده.

سينقلك هذا إلى صفحة تعرض سجل البحث الأخير والنشاط.

اختر حذف آخر 15 دقيقة

قم بالتمرير لأسفل الصفحة للعثور على نشاط سجل البحث من آخر 15 دقيقة.

اضغط على النقاط الثلاث الرأسية أو زر "المزيد" بجانبها واضغط على زر الحذف.