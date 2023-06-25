شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مشاكل Apple TV الشائعة وكيفية إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر جهاز Apple TV أحد أفضل أجهزة البث المتاحة وهو بوابة لكل شيء من الأفلام والبرامج التلفزيونية إلى الألعاب الرياضية الحية وفيديو الألعاب والتطبيقات الأخرى.

ولكن سواء كان لديك جهاز Apple TV HD أقدم أو أحدث طراز 2022 من Apple TV 4K، تمامًا مثل أي قطعة إلكترونية عالية التقنية، فلا بد أن تسوء الأمور ، وفقا لتقرير digitartlend.

ربما لم يتم توصيل Apple TV الخاص بك، أو تم إيقاف تشغيل الصوت والفيديو ، أو ربما فقد جهاز التحكم عن بعد Siri اتصال Bluetooth - مهما كان ، سنحاول مساعدتك في إصلاحه حتى تتمكن من العودة إلى الشراهة- مشاهدة أحدث موسم من Black Mirror .

كيفية إعادة ضبط جهاز Apple TV

قبل أن نتعمق في المشكلات المحددة التي يمكن أن تواجهها أجهزة Apple TV ، فلنتحدث عن تحديث Apple TV وإعادة ضبطه طالما يتم تشغيله على الإطلاق ، ويجب أن يكون التحديث وإعادة التعيين هو الخيار المفضل لديك لمعالجة أي مشكلة.

ننصحك بالبدء بتحديث أساسي، وإذا لم يعمل شيء آخر ، ففكر في الانتقال إلى إعادة التعيين فى 3 خطوات

الخطوة 1: للحصول على تحديث فقط، قم بزيارة الإعدادات ، وانتقل إلى النظام ، وحدد تحديثات البرامج في هذا القسم، ستجد خيارًا لتحديث البرنامج، ويمكنك أيضًا اختيار التحديث تلقائيًا إذا كنت تريد أن يتولى Apple TV هذه العملية نفسها والآن أعد تشغيل النموذج الخاص بك وحاول مرة أخرى.

الخطوة 2: لإعادة التشغيل الأساسية، يمكنك الضغط على أزرار القائمة + الصفحة الرئيسية بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ Siri والاحتفاظ بها، وسيؤدي هذا إلى وميض ضوء المؤشر ، وسيتم إعادة تشغيل جهاز Apple TV الخاص بك.

الخطوة 3: إذا لم يؤد ذلك إلى حل مشكلتك، فيمكنك محاولة إعادة تعيين Apple TV الخاص بك ، ولكن هذا سيعيده إلى إعدادات المصنع ويمسح جميع البيانات التي أضفتها، بما في ذلك معلومات حسابك وأي تغييرات تكوين أجريتها، لذا يجب عليك افعل ذلك فقط إذا كانت هناك مشكلة خطيرة لا تستجيب للطرق الأخرى. عندما تكون جاهزًا ، انتقل إلى النظام > إعادة التعيين > إعادة التعيين والتحديث.