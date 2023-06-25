شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك مراقبة مشتريات أطفالك من تطبيقات الموبايل على متجر جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم متجر Google Play أنواعًا مختلفة من التطبيقات والألعاب والمحتوى، ومن بين هؤلاء ، بعضها مناسب للأطفال والبعض الآخر ليس كذلك، وليس من الممكن دائمًا للوالدين مراقبة أنشطة أطفالهم على الهواتف الذكية، ومع ذلك ، بالنسبة للأطفال الذين يستخدمون حسابات آبائهم على Google ، يمكن مراقبة أنشطتهم على متجر Google Play.

حيث تساعد إعدادات الموافقة على الشراء الآباء على التحكم في المحتوى الذي يمكن لأطفالهم شراؤه وتنزيله في متجر تطبيقات Android، ومع تمكين هذا الإعداد ، سيطلب المستخدمون إذنًا لتنزيل أي تطبيق أو لإجراء عمليات شراء داخل التطبيق (IAPs).

ولتنزيل التطبيقات المدفوعة ، يتعين على المستخدمين إدخال كلمة المرور على أجهزتهم، وفي الوقت نفسه ، بالنسبة للتطبيقات المجانية ، يحتاج المستخدمون إلى النقر على خيار الموافقة للحصول على التطبيق، ولكن ، تعمل هذه الطرق فقط عندما يقوم المستخدمون بإعداد طريقة دفع تتم مشاركتها مع جميع أفراد العائلة، تسمح Google أيضًا للمستخدمين بتغطية نفقات أطفالهم حتى إذا كانوا لا يريدون كشف بطاقتهم لعدة أشخاص، هذا هو المكان الذي يأتي فيه طلب الشراء.

ما هي خاصية طلبات الشراء؟أطلقت Google ميزة طلبات الشراء في ديسمبر 2022، و تسهل هذه الميزة على المستخدمين مراقبة ما يشتريه الأطفال عبر الإنترنت دون استخدام طريقة دفع مشتركة، يمكن للوالدين استخدام طرق الدفع المخزنة على حساباتهم الفردية على Google لمراقبة أنشطة أطفالهم على متجر Google Play، ستعمل الميزة عبر أجهزة Chromebook الخاصة بأطفالهم أو أي أجهزة Android أخرى.

كيف تعمل هذه الميزةإذا لم يكن لدى المستخدمين طريقة دفع تم إعدادها لمجموعة العائلة على Google ، فإن ميزة "طلب الشراء" تسمح للأطفال بإرسال رسالة إلى والديهم في الوقت الفعلي للحصول على إذن لشراء التطبيقات ووضع IAPs، ومع ذلك ، لن يتمكن الأطفال من استخدام هذه الميزة لتقديم طلبات للحصول على كتب Play أو شراء الاشتراكات أو Google TV، علاوة على ذلك ، إذا قام المستخدمون بالفعل بإعداد طريقة دفع ، فلن يرى الأطفال خيار تقديم طلب، في مثل هذه الحالات ، لن يرى الأطفال سوى الشاشة العادية التي تطلب منهم إدخال كلمة المرور على الجهاز.

بصرف النظر عن رسالة طلب الشراء ، سيحصل الآباء أيضًا على خيار السماح أو الرفض، إذا أراد الآباء الموافقة على الطلب ، فيمكنهم الدفع ببطاقات الائتمان أو الخصم أو بطاقات هدايا Google Play المخزنة على حسابهم، بعد الموافقة على الطلب ، تقوم Google بمعالجة المعاملة ، وبدء التنزيل وإرسال رسائل تأكيد عبر البريد الإلكتروني للطرفين، تظهر تفاصيل المعاملة أيضًا في قائمة محفوظات الطلبات في متجر Play وتكون مرئية لكل فرد من أفراد العائلة، يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار إعادة زيارة الطلبات لاحقًا إذا كانوا لا يريدون الموافقة على أحدها على الفور.

ومع ذلك ، من المهم أن يلاحظ المستخدمون أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا فقط سيكونون قادرين على تقديم استئناف إلى مدير العائلة للموافقة على الطلبات ببطاقاتهم الشخصية، لن يحتاج البالغون إلى مثل هذه الأذونات لعمليات الشراء ما لم يغير المستخدمون إعدادات الموافقة لتقييد الشراء داخل التطبيق، يمكن للمستخدمين أيضًا تغيير إعدادات الموافقة الخاصة بهم للأطفال إذا رغبوا في ذلك، وفقًا لـ Google ، "" لا يمكن استخدام موافقات الشراء إلا للحد من عمليات الشراء التي تتم باستخدام طريقة الدفع العائلية من خلال نظام فوترة Google Play ".

يحتاج المستخدمون أيضًا إلى مراعاة أن طلبات الشراء لا تغطي المحتوى الحالي الذي تمت مشاركته في مكتبة العائلة، ستؤثر هذه القيود فقط على عمليات الشراء المستقبلية ولن تلغي الوصول الحالي إذا كان الطفل قد اشترى شيئًا من قبل، يمكن للوالدين الذين لا يريدون أن يستخدم أطفالهم تطبيقًا معينًا حظره في تطبيق Family Link.

وستكون خيارات إدارة طلبات الشراء متاحة على تطبيق متجر Google Play، يحتاج المستخدمون أيضًا إلى تذكر أن كلا التطبيقين سيعملان فقط على أجهزة Android المدعومة، لن يعمل إذا قام المستخدمون بتسجيل الدخول إلى حساباتهم على هاتف ذكي يعمل بنظام iOS أو أجهزة أخرى تابعة لجهات خارجية.

ومع تمكين هذا الإعداد ، عندما يحاول الأطفال إجراء عملية شراء أو تنزيل تطبيق من متجر Play ، سيرون رسالة منبثقة تطالبهم بمطالبة والديهم بالحصول على العنصر لهم، وبمجرد إرسال الطلب ، سيتلقى والداهم إشعارًا حيث يمكنهم رؤية المحتوى الذي يريد طفلهم دفع ثمنه ومطالبتهم بالموافقة عليه أو رفضه، إذا فاتهم الإشعار ، فلا يزال بإمكانهم مشاهدته في أي وقت على متجر Play أو Family Link.

لتمكين هذا الإعداد ، يحتاج المستخدمون إلى الدخول إلى متجر Google Play وتحديد خيار الإعدادات من قائمة رمز الملف الشخصي، هنا ، يمكنهم العثور على زر "العائلة" وسيؤدي النقر عليه إلى توسيع القائمة المنسدلة، في هذه القائمة ، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق خيار إدارة طلبات الموافقة لمعرفة عمليات الشراء التي تتطلب إذنًا منهم.