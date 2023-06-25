شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تقفز 17% في أسبوع مع زيادة الاهتمام المؤسسى بالعملة المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة بتكوين المشفرة مكاسب كبيرة هذا الأسبوع، إذ ارتفعت بنحو 17% في أفضل أداء أسبوعي منذ السابع عشر من مارس حسبما نقلت CNBC.

وأنهت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية تعاملات الأسبوع عند مستويات 30864.6 دولار، وفقاً لبيانات موقع Coin Metrics.

وكانت بتكوين قد قفزت إلى مستويات 31412 دولاراً يوم الجمعة الماضية وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يونيو 2022.

ووفقاً للمكاسب المسجلة هذا الأسبوع، ارتفعت بتكوين بنحو 85% منذ بداية العام الجارى.

على الجانب الآخر تكبد سوق الأسهم الأمريكية خسائر كبيرة خلال أسبوع، إذ تراجع مؤشر Nasdaq بنحو 1.4% مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس آذار.