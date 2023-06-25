شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سامسونج" تعزز تجربة مشاهدة شاشات Onyx Cinema LEDبتوفير أحدث أفلام الرسوم المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيّات، أنّ فيلم الرسوم المتحركة الجديد "Elemental"، الذى أصدرته استديوهات بيكسار للرسوم المتحركة فى 16 يونيو الجارى ؛ متاح الآن بدقة 4K مع تكنولوجيا المدى الديناميكى العالى (HDR) حصرياً على شاشةSamsung Onyx ، التى تعد أول شاشة سينمائية فى العالم تستخدم تقنية LED ، وتقدم صورًا متميزة وحية بفضل دقة 4K المصاحبة لتكنولوجياHDR ، مما يتيح للمشاهدين تجربة مشاهدة مذهلة ومليئة بالتفاصيل.

تعتبر Samsung Onyx أول شاشة عرض LED بالحجم المسرحى فى العالم، معتمدة من مبادرات السينما الرقمية (DCI) ، وتوفر ألوانًا ساطعة بشكل استثنائي، متفوقة على الأنظمة التقليدية القائمة على جهاز العرض، التى شكلت معياراً للصناعة على مدى أكثر من 100 عام، فهى تعالج التباين والسطوع المحدودين التى توفرها تقنيات العرض المسرحى التقليدية، مما يتيح ملايين الألوان الإضافية التى لا تتوفر فى تلك التقنيات، وتتميز الشاشة الاستثنائيّة بدرجة سطوع تصل إلى 300 شمعة لكل متر مربع، ما يقرب من ستة أضعاف تقنيات أجهزة العرض القياسية .(SDR)

وفى هذا الإطار، قال هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذى لأعمال الشاشات المرئية فى سامسونج للإلكترونيات: "مع فيلم بيكسار الجديد، نقدم لأول مرة على الإطلاق محتوى HDR بدقة 4K حصريًا على شاشة LED السينمائية. وسنواصل تعزيز شراكاتنا فى صناعة الأفلام استنادًا إلى ابتكارنا الرائد فى تكنولوجيا LED التى توفر جودة صورة دقيقة وألوان ساطعة لا يمكن العثور عليها فى أى مكان آخر."

وقال دومينيك جلين، من ستديوهات بيكسار: "تتميّز بيكسار بتخطى حدود التكنولوجيا والفن، ومواصلة هذا الإرث من خلال أحدث أفلامنا Elemental. ومع Onyx ، اتخذت Samsung خطوة جريئة إلى الأمام، حيث نشرت تقنية استثنائيّة على نطاق يتيح تغييرًا جذريًا فى جودة صورة السينما. لأول مرة، سيتمكن الجمهور من تجربة صور HDR الثريّة والتى توفّر سطوعًا فريداً على شاشات سينما كبيرة تتميز بالدقة لتعرض أكثر أعمال بيكسار طموحًا حتى الآن. تقدم سينما HDR تجربة بصرية جديدة لجمهورنا العالمي، وتتطلع فرق صناعة الأفلام فى بيكسار لمشاركة هذا الإصدار الفريد من Elemental مع العالم".

منذ إطلاقها لأول مرة فى دار سينما Lotte Cinema World Tower فى سيول، كوريا، فى يوليو 2017، قدمت سامسونج حتى الآن شاشات Onyx إلى 120 دار سينما حول العالم. كما أدى دمج "بيكسار" مع خبرة سامسونج فى مجال التكنولوجيا المرئية إلى تحقيق أكبر حضور سينمائى لشاشات LED مقارنة بأى علامة أخرى فى الفضاء المسرحي.