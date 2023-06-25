تكنولوجيا: ‏Apple Vision Pro تقدم وضع الضيف للسماح للآخرين بتجربة النظارة الذكية دون الوصول إلى بياناتك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد نظارة Vision Pro أحد أغلى منتجات أبل في السنوات الأخيرة، فسوف تكلف النظارة 3500 دولار عند إصدارها في عام 2024. ويعتبر هذا مبلغ كبير بلا شك، لذا فمن المرجح ان يقوم بعض الاشخاص باقتراضها مع شخص آخر.

ومع ذلك، قد تكون قلقًا بشأن رؤية شخص ما معلوماتك الخاصة إذا سمحت له بتجربة النظارة الخاصة بك. ولكن لحسن الحظ، فكرت أبل في كل هذه المخاوف.

سيكون لدى Vision Pro وضع يسمى “Guest Mode”، والذي يسمح لك بمشاركة النظارة مع الآخرين دون منحهم إمكانية الوصول إلى بياناتك الشخصية.

كما نعلم، تم تقديم Vision Pro بتقنية التعرف على العين، وهي ميزة رأيناها من قبل مع هاتف Galaxy Note 8 من سامسونج. وقد أطلقت الشركة على هذه التقنية اسم Optic ID، والتي تحدد قزحية المستخدم لتحديد ما إذا كان يتم استخدام الجهاز من قبل المالك.

طورت أبل ميزة Guest Mode المتصلة لهذا الغرض، والتي تسمح للآخرين باستخدام نظارة Apple Vision Pro دون الوصول إلى ملفاتك الشخصية. سيتم تمكين وضع الضيف افتراضيًا، ولكن سيتمكن المالكون من تعطيله إذا أرادوا الحفاظ على خصوصية بياناتهم.

وعند تمكين وضع الضيف، سيتمكن الأشخاص الآخرون من استخدام النظارة للوصول إلى الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو واستخدام تطبيقات أخرى. ومع ذلك، لن يتمكنوا من الوصول إلى صور المالك أو رسائله أو بياناته الشخصية الأخرى.

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