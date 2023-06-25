تكنولوجيا: بدء تلقي الطلبات المسبقة لسيارة Kia EV6 GT في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Kia أنها ستبدأ في تلقي الطلبات المسبقة لأول سيارة كهربائية لها ؛EV6، في الصين في 28 يونيو. وستصل السيارة EV6 رسميًا إلى السوق الصينية في شهر أغسطس.

تعتبر EV6 أول سيارة كهربائية عالية الاداء لشركة Kia في الصين، فهي سيارة فاست باك كهربائية خالصة مصممة للتنافس مع السيارات عالية الاداء الأخرى. تم تصميم السيارة بمفهوم تصميم Kia الجديد “Opposites United”، والذي يجمع بين الأشكال والهياكل والألوان المتباينة. وهذا يجعل EV6 GT سيارة كهربائية فريدة ومستقبلية.

كما تتميز EV6 GT بعناصر تصميم رياضية، مثل العجلات الحصرية ذات حجم 21 بوصة، وملاقط الفرامل الفلورية، وجهازالتعطير الخلفي. ويتكون الجزء الداخلي من EV6 GT من مجموعة متنوعة من المواد القابلة لإعادة التدوير والصديقة للبيئة، مثل مستخلصات بذور الكتان، وهذا يخلق جوًا أخضر وصحيًا داخل السيارة.

يتمتع هيكل EV6 GT أيضًا بقاعدة عجلات طويلة تبلغ 2900 ملم، وذلك بفضل منصة Kia المخصصة E-GMP للسيارات الكهربائية. وهذا من شأنه ان يوفر للركاب مقصورة فسيحة ومريحة.

تعتبر EV6 GT أيضًا سيارة كهربائية عالية الاداء مزودة بمحرك مزدوج مطور ينتج عزم دوران يبلغ 740 نيوتن متر وسرعة قصوى تبلغ 260 كم/ساعة. كما أن لديها نظام تعليق تحكم إلكتروني وترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق، مما يوفر جودة قيادة ثابتة وقدرات معالجة رشيقة.

تدعم EV6 GT نظام الشحن السريع بجهد 800 فولت، والذي يمكنه شحن البطارية من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط. ويبلغ سعر EV6 GT في الصين 339.900 يوان (اي حوالي 47.400 دولار).

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