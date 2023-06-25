تكنولوجيا: منصة يوتيوب تختبر ميزة اللعب عبر الإنترنت لتطبيق الهاتف وسطح المكتب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شركة جوجل تستعد لإحضار ميزة اللعب عبر الإنترنت لموقع يوتيوب، وهذا وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة The Wall Street Journal.

وبحسب ما ورد، دعت منصة الفيديو الشهيرة الموظفين لاختبار منتج جديد يسمى Playables، والذي يمنح المستخدمين الوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت مباشرة على منصة يوتيوب نفسها. واستنادًا إلى البريد الإلكتروني الداخلي الذي شاهده المصدر، لا يهم نوع الجهاز الذي يتم استخدامه، إذ يمكن الوصول إلى الألعاب على الهاتف المحمول وعلى سطح المكتب.



سيتمكن المستخدمون من تشغيل الالعاب على موقع يوتيوب على الويب باستخدام متصفح الويب أو عبر التطبيق، سواء على هاتف Android أو iOS. وبينما يشير التقرير إلى أن هناك حاليًا العديد من الألعاب المتاحة للاختبار، إلا أنه ذكر لعبة Stack Bounce على وجه الخصوص. تعتبر Stack Bounce لعبة أركيد مدعومة بالإعلانات تجعل اللاعبين يحطمون طبقات من الطوب بكرة مرتدة.

وكما يشير المنشور، تربح منصة يوتيوب بالفعل أموالًا من البث المباشر للألعاب، لكن هذا المنتج سيمنح المنصة طريقة أخرى لتوليد إيرادات في خضم انخفاض الإنفاق على الإعلانات.

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