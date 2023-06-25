شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الميزات القادمة إلى تطبيق الصور فى نظام iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التصوير الفوتوغرافي استخدامًا أساسيًا لأجهزة آيفون الحديثة، فالكثير ممن يستخدمون آيفون يقضون معظم وقتهم في التصوير، لذلك تُحسّن آبل باستمرار نظام الكاميرات في هذه الأجهزة، بالإضافة إلى تحسين تطبيق الصور بإدماج ميزات جديدة لتسهيل تعديل الصور في التطبيق نفسه دون الحاجة إلى تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وفقاً لموقع aitnews.

وفي نظام iOS 17 القادم في هذا الخريف، أضافت آبل مجموعة من الميزات الجديدة والمفيدة في تطبيق الصور وسنذكر منها ما يلي:

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1-تعرّف الحيوانات الأليفة

في نظام iOS 17 حسّنت آبل قدرات تعرّف الصور في تطبيق (الصور) Photos، وأصبح قادرًا على تعرّف الحيوانات الأليفة في الصور وتحديد الحيوانات المهمة بالنسبة لك من خلال مراعاة عدد الصور الخاصة بحيوان أليف معين. ولهذا السبب أصبح ألبوم (People) يُسمى ألبوم (People and Pets)، حيث يمكنك إضافة أسماء حيواناتك الأليفة والوصول بسهولة إلى جميع صورها.

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2-اقتطاع أي حزء من الصورة بنقرة واحدة

لاقتطاع أي صورة في تطبيق الصور في نظام iOS 16 تحتاج إلى النقر فوق زر (تحرير) Edit، ثم اختيار أداة الاقتطاع (Crop) ثم ضبط مقدار الاقتطاع إما بإيماءات التكبير أو بسحب زوايا أداة الاقتطاع.

لكن في نظام iOS 17 سهّلت آبل هذه العملية، فعندما تبدأ بتكبير أي صورة، سيظهر زر (Crop) جديد في الجهة اليُمنى العُلوية. وعند النقر فوقه ستظهر واجهة أداة الاقتطاع مع مستوى التكبير الذي اخترته حتى تتمكن من اقتطاع الجزء الذي تريده من الصورة ببضع نقرات فقط.

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3-تحويل الصور إلى ملصقات متحركة

في نظام ‌iOS 16‌، أضافت آبل ميزة عزل موضوع الصورة عن الخلفية التي يمكن استخدامها بالضغط مطولًا فوق الموضوع، ثم تظهر نافذة منبثقة تتضمن خيارًا لنسخ الموضوع أو مشاركته. وفي نظام iOS 17، طوّرت آبل هذه الميزة بإضافة زر جديد يسمح لك باستخدام الموضوع المعزول عن الخلفية لصنع ملصقات متحركة يمكن استخدامها في تطبيق الرسائل.

فعند الضغط مطولًا فوق موضوع الصورة، ستتضمن القائمة المنبثقة خيارًا جديدًا هو (إضافة ملصق) Add Sticker وبمجرد النقر فوقه يُضاف الموضوع المحدد إلى قائمة الملصقات التي يمكنك استخدامها في تطبيق الرسائل.

ويمكنك إضافة تأثيرات إلى الملصقات مثل: تأثير (puffy)، والتأثير اللامع (glittery)، وغيرها، وستجد أيضًا أن الموضوعات التي اخترتها من الصور الملتقطة في وضع Live يمكن تحويلها إلى رسوم متحركة.

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4-البحث عن وصفات للطعام من تطبيق الصور مباشرة

يمكنك استخدام ميزة (Visual Look Up) لاكتشاف المعالم الشهيرة والنباتات والحيوانات الأليفة وغيرها من العناصر التي تظهر في صورك في تطبيق الصور، وللوصول إلى هذه المعلومات، اسحب إلى الأعلى من الجهة السفلية من الصورة وستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالعناصر الأساسية في الصورة.

حسّنت آبل هذه الميزة في نظام iOS 17 فأصبح بإمكانك العثور على وصفات لأطباق مماثلة عند تعرّف الوجبات في الصورة، فعندما يكتشف تطبيق الصور أن صورة معينة تتضمن وجبة طعام، تظهر أيقونة السكين والشوكة في الجزء السفلي من الشاشة، وعند النقر فوق خيار (Look Up Food) ستحصل على روابط مباشرة لمواقع إلكترونية تتضمن وصفات طعام مشابهة للوجبة الظاهرة في الصورة، وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على أفكار حول ما يمكنك طهيه، دون الحاجة إلى البحث عبر الويب في متصفح سفاري.

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5-البحث عن موضوع الصورة

في نظام (‌iOS 17)، عند استخدام أداة عزل الموضوع عن الخلفية يمكنك البحث عن معلومات حول الموضوع، وذلك باستخدام خيار جديد سيظهر في القائمة المنبثقة وهو (Look Up) بالإضافة إلى ذلك، سيسمح تطبيق الصور في آيفون بإيقاف الفيديو مؤقتًا عند أي جزء والبحث عبر الإنترنت عن معلومات حول موضوع ما يظهر في الفيديو.