شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تسعى لبيع أسهم داخلية قد ترفع تقييمها لـ150 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس شركة الملياردير إيلون ماسك SpaceX جولة تمويل جديدة عبر السماح للموظفين ببيع أسهم لهم داخل الشركة بما قد يرفع تقييم الشركة إلى 150 مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال حسبما نقلت CNBC.

ومن المقرر أن تحدد عملية بيع الأسهم سعرها مقابل 80 أو 81 دولاراً، وسط آمال الشركة بأن تجمع 750 مليون دولار من عملية البيع.

وأصبحت SpaceX أكبر شركة ناشئة من حيث القيمة في أميركا بعدما جمعت جولتين تمويل في مايو أيار وديسمبر كانون الأول الماضي بما قيم الشركة مقابل 125 مليار و140 مليار دولار على الترتيب.

وحصلت الشركة على مدار تاريخها على جولات تمويل بجانب بيع أسهم موظفين عدة مرات، وذلك من أجل جمع الأموال وكأحد أشكال تعويض الموظفين.

ونمت قيمة الشركة التي تأسست في عام 2002 خلال السنوات القليلة الماضية، مع زيادة عدد الأقمار الصناعية والصواريخ التي أطلقتها نحو الفضاء.

كما تعاونت الشركة مع وكالة ناسا وشركات أخرى وطورت القمر الصناعي Starlink لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت.

وتصدرت SpaceX العناوين في وقت سابق من العام الجاري بعد انفجار صاروخها Starlink عقب انطلاقه بوقت قصير.