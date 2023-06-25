تكنولوجيا: هواتف Pixel 8 قد تأتي بميزة قوية منافسة لهواتف Galaxy S23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما دعمت سامسونج ميزة تسمى DeX تسمح لأفضل هواتف Galaxy بالاتصال بشاشة كبيرة، ويبدو ان جوجل تعمل على شيء مشابه مع هاتفي Pixel 8 و 8 Pro المرتقبين.

فوفقًا لأحد المطلعين على جوجل، سيدعم هاتف Pixel 8 الوضع البديل USB DisplayPort، والذي يُعرف أيضًا باسم DisplayPort عبر USB-C. في السابق، كانت موصلات RCA أو كبلات HDMI مطلوبة للاتصال بشاشة كبيرة، لكن DisplayPort عبر USB-C يسمح للأجهزة الأقل حجمًا مثل الهواتف الذكية بنقل المحتوى إلى شاشة أو تلفزيون.

ستؤدي القدرة على إرسال المحتوى على الشاشة إلى تحويل Pixel 8 إلى نوع بديل لسطح المكتب. وبالتأكيد، لن تكون قوية بما يكفي لاستبدال جهاز الحاسب الخاص بك، ولكن نظرًا لأنه من المحتمل أن تكون قادرًا على استخدام لوحة المفاتيح والفارة أيضًا، فسيساعد ذلك بالتأكيد في إنجاز بعض الأعمال الإنتاجية الخفيفة.

من المحتمل أن تظهر الميزة لأول مرة على هواتف Pixel 8، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها في أكتوبر.

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