تكنولوجيا: تصميم ومواصفات هاتف OPPO A78 4G قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف OPPO A78 4G في عدد من الأسواق قريباً، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

أعتمد هاتف OPPO A78 4G في عدد من الجهات الرسمية إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب عن هذا الإصدار، ولقد شارك “Sudhanshu” صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم الهاتف مع المواصفات الرئيسية.

وتؤكد الصور على أن هذا الإصدار يحاكي تصميم إصدار 5G الذي قدم من Oppo في شهر يناير من بداية هذا العام، بينما يظهر تغيير رئيسي في تصميم الكاميرة الأمامية التي تأتي في ثقب في الجانب الأيسر من شاشة A78 4G، أيضاً يظهر هذا الإصدار بتصميم سميك في الإطار السفلي للشاشة.

وفي تصميم الهاتف من الجهة الخلفية تقدم Oppo هذا الإصدار بكاميرة تتضمن اثنان من الحلقات مع اثنان من المستشعرات وفلاش LED.

كما يتميز الهاتف بتصميم صغير الحجم، يتضمن زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الإطار الأيمن.

من جانب أخر تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن هاتف OPPO A78 4G ينطلق بألوان الأخضر والأسود للأسواق.

أيضاً كشفت تقارير سابقة عن أن هاتف OPPO A78 4G يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz.

كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بييكسل، مع مستشعر للقطات macro بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً من المقرر أن تدعم Oppo الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف سعة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

المصدر

اعلان





