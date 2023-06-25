تكنولوجيا: الإعلان عن ساعة Amazfit Pop 3R الذكية بشاشة AMOLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Amazfit في السوق الهندي عن ساعتها الذكية Amazfit Pop 3R، التي تنطلق بشاشة AMOLED، وعمر شحن يصل إلى 12 يوم بسعر 42 دولار تقريباً.

قدمت Amazfit مؤخراً للأسواق العالمية ساعات Cheetah وCheetah Pro المصممة لدعم المستخدمين من الرياضيين بأفضل آداء، وللسوق الهندي أطلقت الشركة اليوم ساعة Amazfit Pop 3R الذكية.

وتضم Amazfit Pop 3S شاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، وجودة عرض HD أو بدقة 466 في 466 بيكسل، كما تدعم الشركة الساعة بميزة Always-on التي ستأتي بإستهلاك مقبول للبطارية.

وتنطلق Pop 3R بعدد من الأوجه المتاحة للمستخدم للإختيار من بينها، كما تدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، مع مستوى إجهاد المستخدم، أيضاً تدعم الساعة الذكية تقنية البلوتوث 5.2.

كما تدعم الساعة الذكية الإتصال بالأجهزة المميزة بنظام تشغيل الأندوريد 7.0 فما فوق، أو بنظام iOS بالإصدار 12.0 أو الإصدارات اللاحقة.

أيضاً تأتي ساعة Amazfit Pop 3S الذكية بميكروفون ومكبر صوتي مدمج لدعم إجراء المكالمات الصوتية عبر البلوتوث، كما تتوافق الساعة الذكية مع مساعد الرقمي.

من جانب أخر لا تأتي الساعة الذكية بنظام GPS، لذا تعتمد على نظام تحديد المواقع عبر الهاتف، وتدعم الساعة معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتدعم مستشعر للحركة ثلاثي المحاور، لتتبع نشاط المستخدم في عدد من الأنماط الرياضية.

كما ترصد Pop 3R معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وتقدم بعض المميزات الأخرى مثل تنبيهات التقويم، وإشعارات الإتصالات، وإشعارات تطبيقات الهاتف، مع إمكانية التحكم في كاميرة الهاتف وتشغيل الموسيقى عن بعد.

وتتميز الساعة الذكية بأبعاد 45.5 في 45.5 في 10.8مم، ووزن 55.48 جرام، وتضم بطارية 300 mAh لعمر شحن يصل إلى 12 يوم، ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية بألوان الفضي والأسود.

المصدر

اعلان





