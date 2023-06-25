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بدون خجل .. بيرين سات تكشف عن صدرها العاري وتمسك زميلها وتمارس هذا الفعل ..شاهد الان

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الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا فاضحة من مشهد للفنانة التركية الشهيرة بيرين سات من أحد أعمالها التمثيلية، تُظهر في وضعيات جريئة مع زميلها في المسلسل بدون ملابس.


وقد عبّر الجمهور عن استيائهم من الصور الجريئة والتي يظهر فيها مناطق حساسة للفنانة دون حياء، بينما لا تبالي الفنانة التركية بهذه الانتقادات، إذ أن هذه ليست المرة الأولى لها.

 


وهذا المشهد ليس الأول من نوعه في مسيرة بيرين سات اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السابق صورا جريئة للنجمة التركية من أحد أفلامها في بداية مسيرتها المهنية.

 


 وظهرت بيرين في الصور برفقة أحد الممثلين وهي تخلع حمالة صدرها، اضافة الى تبادلهما القبل، وشكّلت هذه المشاهد وقتها ضجة كبيرة بين المتابعين، وتعرضت بيرين لانتقادات كثيرة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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