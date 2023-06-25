شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟ ميزة Map View فى صور جوجل وتستخدمها إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح ميزة Map View رؤية الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في خريطة لمعرفة المكان الذي التقطت فيه صورًا معينة وتساعدك في التخطيط لرحلاتك المستقبلية.

تختلف الخريطة التي تعرض مكان التقاط الصور بكونها تفاعلية مثل خرائط جوجل، حيث يمكنك تكبير الخريطة لرؤية الصور التي التقطتها في مكان معين بدلًا من عرض منطقة عامة تحتوي على أكثر من صورة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير طريقة عرض الخريطة بالضغط فوق الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليُمنى العُلوية، ثم تحديد Satellite أو Terrain.

كيف تستخدم ميزة Map View :

1- انتقل إلى تطبيق صور جوجل، ثم اختر تبويب Search في القسم السفلي من الصفحة الرئيسية للتطبيق.

2- اضغط فوق Your Map في قسم (الأماكن) Places.

3- ستظهر خريطة فيها نقاط توضح الأماكن التي التقطت فيها معظم الصور.

4- أسفل الخريطة، ستجد صورك معروضة بترتيب زمني من الأحدث إلى الأقدم.