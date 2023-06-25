تكنولوجيا: صور حية لهاتف سامسونج القادم Galaxy Z Flip 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy Z Flip 5 الصدفي القابل للطي في صور حية مؤخراً أكدت على تفاصيل تصميم هذا الإصدار قبل الموعد المرتقب للإعلان الرسمي.

تستمر سامسونج في جذب أنظار المستخدمين لحدث Unpacked القادم والذي تقدم فيه إصدارات الشركة الجديدة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip 5 وGalaxy Z Fold 5، مع سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9.

وتكشف الصور الحية التي نشرت عبر حساب”@Revegnus” على منصة تويتر عن هاتف Galaxy Z Flip 5 الذي يظهر بحجم كبير للشاشة الخارجية المميزة بتصميم يحاكي المجلد.

وتظهر الكاميرة الخلفية في الهاتف بتصميم أفقي، أيضاً تكشف الصورة الحية عن موقع زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف.

وتعد شاشة الغطاء الخارجي أحد أهم التغييرات المقدمة من سامسونج في تصميم Galaxy Z Flip 5، والتي تتميز بحجم 3.4 إنش، والتي يشار إلى أنها تدعم دقة عرض 720 بيكسل.

ولقد أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 5 يأتي بشاشة رئيسية AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يدعم الهاتف النموذج المخصص لأجهزة Galaxy من رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وتأتي الكاميرة الرئيسية بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز الهاتف بقدرة بطارية 3700 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 أو 256 جيجا بايت، على أن ينطلق بنظام تشغيل Android 13 وواجهة OneUI.

يذكر أن سامسونج تعاونت مع جوجل لتحسين تجربة المستخدم في التطبيقات التي تعرض على شاشة الغطاء الخارجي، والتي تتضمن تطبيقات الرسائل، واليوتيوب، وأيضاً تطبيق الخرائط.

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