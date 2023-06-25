تكنولوجيا: هاتف Vivo X90S يظهر في صور ترويجية بتصميم منحني في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Vivo غداً في السوق الصيني لكشف النقاب عن هاتف Vivo X90S، ولقد رصدت صور رسمية للهاتف من حملة الشركة الترويجية اليوم، والتي أكدت على التصميم المنحني لهذا الإصدار.

تكشف الصور الرسمية التي نشرت اليوم عن تصميم هاتف Vivo X90S باللون الأزرق الفاتح، وهو ما أكدته تسريبات مصورة سابقة.

ولقد أكدت الصور المسربة السابقة على التصميم النحيف لهذا الإصدار، مع تصميم دائري بارز للكاميرة الخلفية.

من جانب أخر يظهر الهاتف بثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، مع حواف منحنية إلى حد ما، كما يتميز الإطار المحيط بالشاشة بتصميم نحيف.

كما تم التأكيد على أن كاميرة هاتف Vivo X90S طورت بالتعاون مع Zeiss، إلا الصور الترويجية لا تقدم تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف.

ولقد جاءت تفاصيل من منافذ البيع لتؤكد على أن هاتف Vivo X90S يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، مع نموذج أخر مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف X90S رقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، ويأتي الهاتف بميزة تقنية WiFi-7، ولقد أكدت تسريبات جاءت من TENAA على أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4810 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

المصدر

اعلان





