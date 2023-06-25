تكنولوجيا: أحدث التسريبات التي تستعرض تصميم ومواصفات Galaxy Z Fold5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Galaxy Unpacked قبل نهاية شهر يوليو المقبل للإعلان عن جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ومن جديد تسلط أحدث التسريبات الضوء على هاتف Galaxy Z Fold5.

شارك @_snoopytech مؤخراً مجموعة من الصور التي تستعرض تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف Galaxy Z Fold5 القابل للطي.

ويظهر هاتف Galaxy Z Fold5 في الصور المسربة ثلاثية الأبعاد باللون الكريمي مع عرض لتصميم الهاتف من جميع الإتجاهات، كما تؤكد صور أخرى على إختيارات أخرى في ألوان الهاتف التي تتضمن اللون الأسود والأزرق.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت من @_snoopytech على أن هاتف Z Fold5 يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام على غرار إصدار الشركة السابق، كما أن التسريبات تؤكد على أن الهاتف لن يتوفر بسعة 1 تيرابايت، حيث تقدم سامسونج الهاتف بإختيارات بين سعة 256 أو 512 جيجا بايت.

وتتميز شاشة الغطاء الخارجي في الهاتف بتقينة Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش، ودقة عرض 2316 في 904 بيكسل، على أن تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 48 إلى 120 Hz.

من جانب أخر تأتي الشاشة الداخلية بتقنية Dynamic AMOLED وحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 2176 في 1812 بيكسل، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 Hz.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن الهاتف يضم عدسات telephoto جديدة في مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل، مع كاميرة سيلفي بدقة 4 ميجا بيكسل أسفل الشاشة.

ويضم إصدار Fold الجديد بطارية بقدرة 4400 mAh، مع منفذ USB 3.2 فئة C للشحن، ويدعم الهاتف معايير IPX8 لمقاومة الماء والغبار.

يذكر أن هاتف Galaxy Z Fold5 يأتي بتصميم خفيف مقارنة بإصدار الشركة السابق، بوزن متوقع 253 جرام، وسماكة 13.4مم، وإرتفاع 154.9مم، كما يتميز الهاتف بإتساع 67.1مم عند الطي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الحدث الرسمي.

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