تكنولوجيا: ابل تستعد لتوفير مخزون هواتف iPhone 15 بدءاً من شهر يوليو المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل تضع توقعات كبيرة لمبيعات سلسلة هواتف iPhone 15 القادمة، لذا يبدأ موردي الشركة في الإستعداد لتوفير مخزون للإصدارات القادمة في شهر يوليو المقبل.

تسعى شركة ابل لتفادي العقبات التي مرت بها في إنتاج وشحن هواتف iPhone 14 Pro و14 Pro Max خلال موسم عطلات نهاية العام الماضي، والتي أدت إلى إنخفاض مبيعات الهواتف رغم إرتفاع الطلب نتيجة لتراجع مخزون الشركة.

وتخطط ابل هذا العام في الإستعداد بشكل أفضل بتوفير مخزون من سلسلة هواتف iPhone 15 قبل الإعلان الرسمي عن الهواتف في شهر سبتمبر.

ولقد أوضح موقع IT Home في الصين أن سلاسل توريد ابل قد بدأت في الإستعداد بالفعل لإنتاج القطع الخاصة بسلسلة iPhone 15.

أيضاً تؤكد هذه التفاصيل على تقرير سابق أشير فيه إلى أن ابل تخطط لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة iPhone 15 في نهاية شهر يونيو، بينما يوضح التقرير الجديد أن المرحلة الأولى من مخزون الهواتف يتوفر في يوليو.

كما يؤكد التقرير على أن ابل تضع توقعات كبيرة لمبيعات سلسلة هواتف iPhone 15 لذا تسعى عملاق التكنولوجيا إلى تفادي الإضطربات التي حدثت في بعض المنشآت الصناعية المتخصصة في إنتاج هواتف الأيفون العام الماضي.

يذكر أن التقرير أشار إلى توقعات ابل لمبيعات قوية لهواتف iPhone 15 و iPhone 15 Pro بشكل خاص، كما تدعم ابل هواتف iPhone 15 Pro و Pro Max بشريحة A17 التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر.

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