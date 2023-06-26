شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية حظر المكالمات المجهولة والاحتيالية تلقائيًا فى واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد المكالمات الواردة من أرقام مجهولة واحدة من المشكلات المزعجة التي يواجهها المستخدمون في واتساب، وغالبًا ما تكون هذه المكالمات احتيالية، فقد تعرض العديد من المستخدمين في الهند – أكبر سوق لواتساب مع أكثر من 500 مليون مستخدم – للمضايقة والخداع من خلال مكالمات احتيالية قادمة من أرقام دولية غير معروفة خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما يستغل بعض القراصنة المكالمات الصوتية في التطبيق لاختراق الحسابات، ففي عام 2019؛ استغل مجموعة من القراصنة المكالمات الصوتية في واتساب لتثبيت برامج تجسس عن بُعد في هواتف المستخدمين سواء التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو iOS، وفقاً لموقع aitnews.

كما توجد أي طريقة لفحص المكالمات التي تتلقاها عبر واتساب، إذ إن تقنية حظر المكالمات الواردة من متصلين مجهولين المضمنة في هاتفك لا يمكنها فحص المكالمات الواردة عبر التطبيق، مما يسهل على المحتالين والمسوقين عبر الهاتف الوصول إليك.

لذلك بدأ واتساب خلال الأسبوع الماضي بإطلاق ميزة جديدة تُسمى (إسكات المتصلين المجهولين) Silence unknown callers تعمل على حجب المكالمات غير المرغوب فيها والمكالمات الاحتيالية والمكالمات الواردة من أشخاص مجهولين تلقائيًا لزيادة مستوى الحماية، ومنحك المزيد الخصوصية.

لن تسمح هذه الميزة بصدور رنين من المكالمات الواردة من أشخاص مجهولين، لكنها ستظهر في قائمة المكالمات لديك، حتى يمكنك التصرف إذا كانت المكالمة من شخص مهم.

إليك كيفية حظر المكالمات المجهولة والاحتيالية تلقائيًا في واتساب:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (المكالمات) Calls.

فعّل خيار (إسكات المتصلين المجهولين) Silence Unknown Callers بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

الجدير بالذكر أن شركة ميتا قد عززت أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطبيق واتساب خلال الشهر الماضي، لتقليل حوادث المكالمات غير المرغوب فيها، وتوقعت الشركة أن هذه التحديثات ستقلل هذه المكالمات بنسبة 50% على الأقل.

ميزات جديدة في واتساب:

ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها:

أطلق واتساب عدد من الميزات الجديدة خلال الفترة الماضية، ومنها: ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها، وهي ميزة مهمة تتيح لك تدارك الأخطاء الإملائية بسبب سرعة الكتابة، وكذلك إمكانية إضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى رسائلك بعد إرسالها لتوضيحها.

ولمعرفة المزيد عن هذه الميزة، وكيفية استخدامها؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف يمكنك تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها؟“.

ميزة قفل الدردشة:

أطلق التطبيق ميزة أخرى تُسمى (قفل الدردشة) Chat Lock تتيح لك تأمين محادثاتك الحساسة التي لا تريد أن يراها أي شخص بكلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية مثل: بصمة الإصبع.

إذ تعمل هذه الميزة على نقل المحادثات التي تريد تأمينها من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها يحمل اسم (الدردشات المقفلة) Locked Chats؛ لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية مثل: بصمة الإصبع، مما يتيح لك حماية بياناتك الهمة.