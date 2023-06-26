شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من استخدام واتساب الوردى بعد عملية احتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول المحتالون الوصول إلى المستخدمين الأبرياء من خلال نشر رسالة خادعة تعد بإصدار وردي جديد من التطبيق بميزات جديدة ومثيرة، ومع ذلك فإن هذه الرسالة عبارة عن عملية احتيال، يمكن أن يؤدي النقر فوق الارتباط الموجود في الرسالة إلى اختراق جهازك، كذلك يجب تنزيل واتساب فقط من مصادر مشروعة مثل متجر جوجل بلاي ومتجر التطبيقات

وأصدرت شرطة مومباي تحذيرًا بشأن عملية احتيال واتساب الوردي، وقدمت بعض النصائح حول كيفية حماية نفسك:

ولا تنقر على روابط من مصادر غير معروفة، إذا تلقيت رسالة من شخص لا تعرفه تحتوي على رابط، فلا تنقر فوقه. حتى إذا بدت الرسالة وكأنها من شخص تعرفه، فكن حذرًا قبل النقر على أي روابط.

فقط قم بتثبيت التطبيقات من المصادر الرسمية، متجر Google Play الرسمي أو Apple App Store، فإذا قمت بتنزيل تطبيق من مصدر غير رسمي، فهناك خطر من أنه قد يحتوي على برامج ضارة.

كن حذرًا بشأن المعلومات التي تشاركها عبر الإنترنت، لا تشارك معلوماتك الشخصية أو المالية عبر الإنترنت، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو كلمات المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان، كذلك يمكن للمحتالين استخدام هذه المعلومات لسرقة هويتك أو ارتكاب عملية احتيال.

إذا كنت قد نقرت بالفعل على رابط من عملية احتيال WhatsApp، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

افحص جهازك بحثًا عن البرامج الضارة.

تتوفر العديد من برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة.

يمكنك استخدام أحد هذه البرامج لفحص جهازك بحثًا عن البرامج الضارة.

تغيير كلمات المرور الخاصة بك.

إذا قمت بإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك على جهاز تم اختراقه، فيجب عليك تغيير كلمات المرور الخاصة بك لجميع حساباتك عبر الإنترنت.

إبلاغ الشرطة بالاحتيال إذا تم خداعك.

باتباع هذه النصائح يمكنك المساعدة في حماية نفسك من احتيال واتساب الوردي.

احترس من المحتالين الذين يأتون دائمًا بحيل جديدة لخداع الناس.

ابق على اطلاع بأحدث عمليات الخداع من خلال قراءة المقالات الإخبارية ومنشورات المدونات حول الأمان عبر الإنترنت.

إذا كان العرض يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك.

قبل إعطاء معلوماتك الشخصية أو أموالك، لا تتردد في طرح الأسئلة.

ثق بحدسك - إذا شعرت أن هناك شيئًا ما خطأ، فمن المحتمل أن يكون كذلك.

لا تخف من الابتعاد عن موقف ما إذا كان يجعلك غير مرتاح.

باتباع هذه النصائح يمكنك حماية نفسك من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.