شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خريطة تفاعلية تكشف أبرز مناطق هجمات أسماك القرش في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت خريطة تفاعلية أن فلوريدا هي عاصمة هجمات أسماك القرش في العالم بعد الإبلاغ عن 16 هجوماً غير مبررة هناك العام الماضي، وشاركت International Shark Attack خريطة تفاعلية على موقعها على الويب، مع تحديد الحوادث العالمية منذ عام 1900.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت البيانات أن أستراليا والولايات المتحدة هما بؤرتان رئيسيتان لحوادث أسماك القرش، حيث حدثت 50 حالة هناك في عام 2022.

هذا يمثل 87% من هجمات أسماك القرش العام الماضي في جميع أنحاء العالم، وخمسة منها قاتلة للضحايا.

لكن قد تفاجأ بمعرفة أن هذه الأرقام تظهر في الواقع أدنى مستوى له منذ عشر سنوات لهجمات أسماك القرش، حيث حدثت 73 هجمة في العام السابق، مما أسفر عن مقتل تسعة.

قال جافين نايلور، مدير برنامج فلوريدا لأبحاث القرش التابع لمتحف التاريخ الطبيعي: "بشكل عام، انخفض عدد أسماك القرش في محيطات العالم، مما قد يكون قد ساهم في فترات الهدوء الأخيرة".

وأضاف نايلور، "من المحتمل أن تكون الوفيات قد انخفضت لأن بعض المناطق قد نفذت مؤخرًا بروتوكولات صارمة لسلامة الشواطئ، خاصة في أستراليا".

في حين أن هجمات أسماك القرش غير المبررة نادرة للغاية في جميع أنحاء العالم إلا أنها تميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا في مواقع معينة.

يُظهر الملف الدولي لهجمات القرش أن 40% من الضحايا الأمريكيين كانوا "يمشون أو يسبحون" وقت وقوع الحادث.

وكان 32% آخرون يمارسون نوعًا من الرياضات المائية، بينما كان 12% يمارسون رياضة الغطس أو الغوص الحر.

ومع ذلك، فإن البيانات لا تأخذ في الحسبان الهجمات التي قد تكون مدفوعة بفعل بشري، سواء عن قصد أو بغير قصد، ويمكن أن يشمل ذلك إلقاء خيط الصيد مباشرة في المنطقة المجاورة لسمك القرش، أو إلقاء طُعم من اللحوم في الماء.