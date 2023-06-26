شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين إصدارات ChatGPT Plus والعادية من OpenAI؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI عن خطط لتحقيق الدخل من روبوت الدردشة الآلي الرائد ChatGPT، في فبراير، بعد حوالي شهرين من الاستخدام المجاني غير المحدود، ولا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى chatbot مجانًا ولكن أولئك الذين يدفعون اشتراكًا شهريًا لـ "ChatGPT Plus" سيتمكنون من تجربة الإصدار المحدث من ChatGPT المدعوم من GPT-4.

كانت بعض أشكال نموذج الاشتراك في ChatGPT قيد العمل منذ فترة، حيث تبلغ تكلفة ChatGPT Plus حوالى 20 دولارًا شهريًا، وإليك كيفية اختلاف إصدار Plus عن الإصدار المجاني، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

الميزات

سيتمكن المستخدمون المسجلون في نموذج الاشتراك من الوصول إلى GPT-4، حيث وعد ChatGPT Plus مسبقًا المشتركين بالوصول إلى الميزات الجديدة والتحسينات.

كما أنه من بين التحديثات الأخرى، يمكن لـ GPT-4 معالجة وفهم مطالبات الصور والمشاركة في محادثات أطول، حيث قالت شركة OpenAI إن التحديث أكثر موثوقية وأكثر إبداعًا من سابقه الشهير GPT-3.5، وقال الرئيس التنفيذي سام التمان إن الشات بوت المحدث كان قادرًا على اجتياز امتحان المحاماة.

الوصول خلال أوقات الذروة

تعني الشعبية الكبيرة لـ ChatGPT أن بعض المستخدمين يكافحون للوصول إلى chatbot عندما يكون الموقع محملاً بشكل زائد.

ومع ذلك ، فإن المستخدمين الذين يدفعون سيحصلون على "وصول عام إلى ChatGPT، حتى في أوقات الذروة، على حد قول OpenAI في أحد المدونات.

استجابات أسرع

عادةً ما يُنشئ ChatGPT ردوده في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ للاستفسارات البسيطة.

يعد ChatGPT Plus بوقت استجابة أسرع، حيث إنه في بعض الأحيان، يمكن أن يتأخر روبوت الدردشة مع الطلبات الطويلة ويترك المستخدمون في انتظار.

لا يزال من غير الواضح مدى قوة نسخة Plus، لكن الشركة تقدم إمكانات استجابات أسرع للمستخدمين الذين لديهم مهام حساسة للوقت.