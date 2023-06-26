شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤكد على فكرة صراع الحلبة مع زوكربيرج ويعترف بحاجته للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازدادت التوقعات مؤخرا بشأن حقيقة أن يتصارع صاحب تويتر إيلون ماسك مع رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرج في حلبة، ويقاتلان بعضهما البعض، والآن اعترف مالك موقع تويتر بأن المعركة المحتملة قد تحدث بالفعل، وأكد على الفكرة المطروحة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، بدأت القصة منذ أن بدا أن ماسك يتحدى مازحا الرئيس التنفيذي لشركة ميتا الذى يلعب الجوجيتسو في معركة في حلبة الأسبوع الماضي وأخبر وكربيرج ماسك أن يرسل له موقعًا للمباراة، حيث أخبر ممثل ميتا The Verge أن الرئيس التنفيذي لم يكن يمزح.

وقال دانا وايت، الرئيس التنفيذي لـ UFC، إنه أمضى ساعة ونصف الساعة يتحدث على الهاتف مع الاثنان بعد التعليقات، وخلص إلى أنهما "جادان للغاية" بشأن القتال.

ظهر ماسك على Twitter Space حيث استضافه مراسل بلومبيرج آشلي فانس حول صعود الفضاء التجاري، لكن السؤال الأول كان حول الشجار المحتمل مع زوكربيرج.

قال ماسك: "حسنًا، لم أبدأ التدريب بعد. إذا حدث ذلك فسوف اتدرب"، وعلى الرغم من كونه أطول وأثقل من زوكربيرج، إلا أن افتقار ماسك لخبرة فنون القتال المختلطة جعل معظم المراقبين قد خلصوا إلى أنه من المحتمل أن يخسر.

تتضمن معارك القفص عددًا من فنون الدفاع عن النفس ، بما في ذلك جيو جيتسو المفضل لدى زوكربيرج، بالإضافة إلى الكيك بوكسينج والمواي تاي والمصارعة والملاكمة.

كما أن مهارات زوكربيرج في جيو جيتسو معروفة جيدًا وقال فانس إنه "يأخذ هذه الأشياء على محمل الجد.. وهذا يمكن أن يسوء"، وأجاب ماسك "نعم هذا ممكن" ، لكنه خلص: "أعتقد أنه قد يحدث بالفعل".