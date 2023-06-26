شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسات تبدأ فى طلب مهارة استخدام ChatGPT كشرط لوظيفة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث بعض المؤسسات التعليمية عن معلمين يمكنهم استخدام ChatGPT لمساعدة تعلم الطلاب، حيث تعين Oliver Scholars، وهى منظمة غير ربحية تعد الطلاب المحرومين من الخدمات فى مدينة نيويورك للالتحاق بالمدارس المرموقة، مدرس تاريخ صيفى بدوام جزئى مقابل 5200 دولار إلى 10200 دولار خلال ألفصل الدراسي.

وقالت دانييل كوك، الرئيس التنفيذى لشركة Oliver Scholars ، إن المدرس سيكون مسئولاً عن تعليم الطلاب كيفية استخدام ChatGPT لأغراض التعلم.

وقال الدكتور كوكس لـ Insider: "نريد أن يفهم طلابنا ألفرص والقيود الخاصة بهذه التكنولوجيا الناشئة"، مضيفا "نحتاج أيضًا إلى معلمين يتمتعون بالذكاء الكافى لمساعدة الطلاب على تمييز المعلومات الموثوقة وغير الموثوقة."

كما توظف شركة Coursemojo ، وهى شركة للتكنولوجيا التعليمية، معلمى علم النفس وعلوم الكمبيوتر بدوام كامل، ويترأوح راتب كل منهم بين 53600 دولار و76000 دولار فى السنة.

يُفضل المرشحون الذين يتمتعون "بالكفاءة" أو "الاستعداد للتعلم" لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعى مثل ChatGPT على تصميم الدورة، وفقًا لقوائم الوظائف.