شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: العاملون بالتكنولوجيا مستعدون للتخلى عن الرواتب المرتفعة وسط عمليات التسريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن التسريح الجماعي للعمال قد أخاف العديد من العاملين في مجال التكنولوجيا وجعلهم على استعداد لقبول رواتب أقل، وقال حوالي 56 ٪ من العاملين في مجال التكنولوجيا في استطلاع رسمي من موقع نشر الوظائف Blind إنهم سيقبلون أجرًا متساويًا أو أقل في وظيفة جديدة، وسط سلسلة من تسريحات العمال عبر صناعة التكنولوجيا.

وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، بينما يكافح العاملون في مجال التكنولوجيا لإيجاد الأمان في سوق العمل، فإنهم قلقون أيضًا بشأن العمل في بيئة صحية.

تضمنت الأسباب الرئيسية الأخرى لقبول رواتب متساوية أو أقل مخاوف بشأن ثقافة الشركة والتوازن بين العمل والحياة، بالإضافة إلى العمال الذين فضلوا البقاء أونلاين حيث تواصل العديد من الشركات الضغط على الموظفين للعودة إلى المكتب.

كتب أحد العاملين في ميتا ردًا على الاستطلاع: "أفضل أن أجني أموالًا أقل وأن أكون أكثر سعادة".

قال عامل آخر في ميتا إن الشركات التي تقدم رواتب عالية "في حالة تسريح من العمل"، على سبيل المثال، قامت Meta و Google، المعروفان بتقديم حزم تعويضات عالية، بتسريح آلاف العمال خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويعد تقرير اتجاهات توقعات الرواتب الهندسية لعام 2023 الصادر عن شركة Blind هو نتيجة استطلاع أجري في أبريل شمل أكثر من 7300 عامل في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البيانات التي جمعتها المنصة من أكثر من 50000 عامل استخدموا سوق المواهب التابع للشركةTalent by Blind.

ووجد تقرير Blind أن متوسط التوقعات للأجور في مجال التكنولوجيا عبر الصناعة قد انخفض بنحو 5٪ على مدار العام.