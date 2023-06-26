شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة.. التوقعات المناخية تقلل بشكل كبير من تأثير الانفجارات البركانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء أن التنبؤات المناخية القياسية قد تقلل من قيمة تأثير تبريد درجة حرارة السطح للانفجارات البركانية بمضاعفات اثنين، وربما حتى أربعة.

على الرغم من ذلك، فإن التأثير ليس كبيرًا بما يكفي لموازنة الزيادة في درجة الحرارة العالمية التي تسببها الإجراءات البشرية، حيث يقترح فريق الباحثين بقيادة جامعة كامبريدج، أن الانفجارات ذات الحجم الأصغر يمكن أن تكون مسؤولة عن ما يصل إلى نصف جميع غازات الكبريت التي تطلقها البراكين في الغلاف الجوي العلوي، وفقاً لموقع scitechdaily

تشير النتائج، التي تم الإبلاغ عنها في مجلة Geophysical Research Letters ، إلى أن تحسين تمثيل الانفجارات البركانية بجميع الأحجام سيؤدي بدوره إلى جعل التوقعات المناخية أكثر قوة.

عندما تندلع البراكين، يمكن أن تنفث غازات الكبريت في الغلاف الجوي العلوي، والتي تشكل جزيئات صغيرة تسمى الهباء الجوي والتي تعكس ضوء الشمس مرة أخرى في الفضاء، بالنسبة للانفجارات البركانية الكبيرة جدًا، مثل جبل بيناتوبو في عام 1991، فإن حجم الهباء البركاني كبير جدًا لدرجة أنه يؤدي بمفرده إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية.

ومع ذلك، فإن هذه الانفجارات الكبيرة تحدث فقط بضع مرات في القرن - معظم الانفجارات الصغيرة الحجم تحدث كل عام أو عامين.

تفترض التوقعات المناخية القياسية، مثل تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، أن النشاط البركاني المتفجر خلال الفترة 2015-2100 سيكون في نفس المستوى مثل الفترة من 1850 إلى 2014، ويتجاهل آثار الانفجارات الصغيرة الحجم.

باستخدام أحدث سجلات الجليد والأقمار الصناعية، أنتجت شيم وزملاؤها من جامعة إكستر ، ومركز الفضاء الألماني (DLR) ، وجامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ ، وجامعة دورهام، ومكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، 1000 سيناريو مختلف النشاط البركاني في المستقبل. اختاروا سيناريوهات تمثل مستويات منخفضة ومتوسطة وعالية من النشاط البركاني، ثم أجروا عمليات محاكاة مناخية باستخدام نموذج نظام الأرض في المملكة المتحدة.

تُظهر عمليات المحاكاة التي قاموا بها أن تأثيرات الانفجارات البركانية على المناخ، بما في ذلك درجة حرارة سطح الأرض ومستوى البحر ومدى الجليد البحري، ويتم التقليل من شأنها لأن التوقعات المناخية الحالية تقلل إلى حد كبير من المستوى المستقبلي المعقول للنشاط البركاني.

بالنسبة للسيناريو المستقبلي المتوسط، وجدوا أن تأثير البراكين على الغلاف الجوي، والمعروف باسم التأثير البركاني، يتم التقليل من شأنه في التوقعات المناخية بنسبة تصل إلى 50٪، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تأثير الانفجارات الصغيرة الحجم.

على الرغم من التقليل من تأثير التبريد للبراكين في التوقعات المناخية، يؤكد الباحثون أنه لا يقارن بانبعاثات الكربون الناتجة عن الإنسان.

قال تشيم: "عادة ما تبقى الهباء البركانية في الغلاف الجوي العلوي في الغلاف الجوي لمدة عام أو عامين، بينما يبقى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لفترة أطول بكثير، حتى لو كانت لدينا فترة من النشاط البركاني المرتفع بشكل غير عادي، تظهر عمليات المحاكاة التي أجريناها أنه لن يكون كافياً لوقف الاحتباس الحراري، إنه مثل سحابة عابرة في يوم حار ومشمس: تأثير التبريد مؤقت فقط ".

يقول الباحثون إن المحاسبة الكاملة لتأثير البراكين يمكن أن تساعد في جعل التوقعات المناخية أكثر قوة، ويستخدمون الآن عمليات المحاكاة الخاصة بهم للتحقيق فيما إذا كان النشاط البركاني المستقبلي يمكن أن يهدد استعادة ثقب الأوزون في القطب الجنوبي، وبالتالي الحفاظ على مستوى عالٍ نسبيًا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة على سطح الأرض.