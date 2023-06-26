تكنولوجيا: سامسونج تقدم وضع SeeColors الجديد الذي يساعد المستخدمين المكفوفين على رؤية العالم كما هو بالفعل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة سامسونج توسيع تشكيلة منتجاتها، فقد أعلنت الشركة عن ميزة جديدة ستصل إلى مجموعة تلفازات وشاشات 2023، وهي ميزة SeeColors.

تم تصميم هذه الميزة الجديدة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من قصور في رؤية الألوان على الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل.

يوفر وضع SeeColors تسعة إعدادات مسبقة للصور يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها. فتعمل الميزة على ضبط مستويات اللون الأحمر والأخضر والأزرق لضمان قدرة المشاهدين على تمييز الألوان بسهولة على الشاشة اعتمادًا على درجتهم أو نوع قصر البصر الذين يعانون منه.

تم إصدار SeeColors في الأصل كتطبيق في عام 2017، وهو الآن مدمج في التلفاز. وهذا يجعل الميزة أكثر سهولة للمستخدمين، وسيكون تحديث البرنامج متاحًا لإصدارات 2023 التي تم شراؤها بالفعل.

حصلت سامسونج على شهادة “Color Vision Accessibility” من TÜV Rheinland تقديراً لقدرة وضع SeeColors على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في الاستمتاع بشكل أفضل بالمحتوى على شاشات سامسونج. وتعتمد هذه الشهادة على التزام الشركة بإمكانية الوصول.

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