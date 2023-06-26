تكنولوجيا: الإعلان عن الدراجة الإلكترونية Bandit X-Trail Pro بمحركات مزدوجة ونطاق 195 كم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - افتتحت شركة Bandit حملة Indiegogo للتمويل الجماعي للإعلان عن الدراجة الكهربائية الجديدة X-Trail Pro. وعلى مايبدو، تم تجهيز Bandit X-Trail Pro بمحركات كهربائية مزدوجة وبطارية توفر مدى يصل إلى 195 كم مع الشحنة واحدة.

تقول Bandit Bikes أن الدراجة الإلكترونية الجديدة هي أسرع دراجة إلكترونية قانونية في الشوارع في أمريكا الشمالية. ويمكن للدراجة تحقيق سرعة قصوى تبلغ 68 كم/ساعة.

تعتبر Bandit X-Trail Pro دراجة دفع رباعي مزودة بمحرك أمامي بقوة 750 واط ومحرك خلفي بقوة 1000 واط. ويسمح ذلك لـ X-Trail بالتنقل بسلاسة حتى عند التسلق صعودًا.

تتميز الدراجة بهيكل مساعدة دواسة من 7 مراحل ومستشعر إيقاع للمساعدة. وتوفر الفرامل الهيدروليكية الأمامية والخلفية مقاس 180 مم التحكم في X-Trail Pro.

تم تجهيز الدراجة الإلكترونية ببطارية تبلغ قوتها 1680 واط في الساعة والتي توفر مدى يصل إلى 195 كم. كما تحتوي الدراجة الإلكترونية الجديدة على نظام تعليق مزدوج يتكون من تعليق هيدروليكي قابل للتعديل أمامي وخلفي لتوفير قيادة أكثر راحة في التضاريس الوعرة.

تأتي الدراجة مزودة بمصابيح أمامية LED ومصابيح خلفية للإضاءة المناسبة في الليل. يمكنك قفل الدراجة لمنع السرقة باستخدام فتح NFC باستخدام التطبيق المصاحب لها.

يسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بتتبع موقع GPS للدراجة وإلغاء قفل وظيفة دواسة الوقود. ويبلغ سعر Bandit X-Trail Pro في الأصل 2699 دولارًا، لكن Bandit تقدم خصمًا بنسبة 25٪ خلال حملة Indiegogo. وهذا يعني أنه يمكن الحصول على الدراجة الإلكترونية مقابل 1999 دولارًا على Indiegogo.

تتوفر الدراجة بأربعة ألوان؛ اللون الاخضر والبيچ والابيض والرمادي. سيتم شحن Bandit X-Trail فقط إلى الولايات المتحدة وكندا في الوقت الحالي.

المصدر

اعلان





