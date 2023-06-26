تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن الجيل الثاني من ساعة Apple Watch Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد وقت قصير من إطلاق Apple Watch Ultra في شهر سبتمبر الماضي، حلقت علامة استفهام فوق توقيت إصدارالجيل الثاني من هذه الساعة المتميزة. هل ستطلق أبل طراز Ultra جديد في عام 2023 أم أنها لن تقوم بذلك حتى عام 2024 أو حتى عام 2025؟

وفقًا لمارك غورمان من بلومبيرغ، سنرى الجيل الثاني من Apple Watch Ultra في وقت لاحق من هذا العام، ويفترض في شهر سبتمبر. وكتب غورمان في رسالته الإخبارية الأسبوعية “Power On” أن النسخة الثانية من Apple Watch Ultra ستكون واحدة من ثلاث ساعات جديدة تصل في شهر سبتمبر.

يبدو ان الاسم الرمزي للجهاز، N210. وستكون الساعات الاخرى من سلسلة Apple Watch Series 9 (تحت الاسم الرمزي N207 و N208)، وستصل هذه الساعات إلى جانب عائلة iPhone 15.

في وقت سابق من هذا العام، قال المحلل جيف بو أن الجيل الثاني من Watch Ultra سوف يضم شاشة LED صغيرة بحجم 2.1 بوصة.

كما تذكر رسالة غورمان الإخبارية الأجهزة الأخرى التي تعمل عليها أبل في النصف الثاني من عام 2023 والنصف الأول من العام المقبل.

تتضمن هذه القائمة سلسلة iPad Pro جديدة والتي تضم طرازين مع شاشات OLED الرياضية. ويتوافق هذا مع معلومة تم نشرها في شهر أبريل من قبل ShrimpApplePro، والتي أفادت بأن أبل لديها أربعة نماذج أولية من أجهزة iPad Pro المزودة بشاشة OLED بحجمين (11 بوصة و 12.9 بوصة)، مع وضع تاريخ إصدار 2024 في الاعتبار.

من المتوقع أن تزود شركة سامسونغ شركة أبل بشاشات OLED لطرازات iPad Pro الجديدة. ويقول تقرير آخر في وقت سابق من هذا العام إن التكلفة الإضافية للحصول على شاشات OLED قد تجبر شركة ابل على رفع الأسعار الأولية لوحدات iPad Pro إلى 1500 دولار و 1800 دولار لطرازي 11 بوصة و 13 بوصة على التوالي.

يضيف غورمان أن الإصدار التالي لسماعات الأذن اللاسلكية AirPods قيد التطوير المبكر ايضًا ولكن من المحتمل ألا يتم إصدارها حتى عام 2025. ومع ذلك، هناك الكثير من أجهزة أبل الجديدة في الطريق.

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