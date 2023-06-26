تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم سماعة OnePlus Nord Buds 2r

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق سماعة OnePlus Nord Buds 2r اللاسلكية قريباً، ولقد كشفت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم السماعة قبل الحدث الرسمي.

تأتي سماعة Nord Buds 2r اللاسلكية قريباً للأسواق بمستوى تسعير منخفض عن إصدار الشركة السابق Nord Buds 2.

أيضاً مع إنخفاض مستوى تسعير Nord Buds 2r تفقد السماعة بعض المميزات التي قدمت في الإصدار الأصلي مثل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

ولقد جاءت التسريبات المصورة الجديدة عبر حساب “Ishan Agarwal” مع تفاصيل أكثر حول مواصفات السماعة اللاسلكية.

أيضاً تظهر Nord Buds 2r في الصور ثلاثية الأبعاد باللون الأسود، كما تؤكد الصور على أن السماعة تأتي بنفس لغة التصميم المميزة لسماعة Nord Buds 2، ويظهر التغيير الرئيسي في التصميم في الجزء الخاص باللمس للتحكم في تشغيل السماعة.

كما كشفت التسريبات عن دعم الإصدار الجديد لعمر شحن يصل إلى 38 ساعة مع الحافظة، أيضاً تأتي بنمط خاص للألعاب بإستجابة سريعة، وتدعم السماعة ثلاثة من الملفات التعريفية لضبط equalizer.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن OnePlus Nord Buds 2r تضم محرك 12.4مم، والذي يدعم تحسين تجربة الصوتيات، كما تشير التوقعات إلى أن السماعة تأتي بمعايير IP55 لمقاومة التعرق.

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